Tavaly nyáron adták át a Muckon lévő Erdő Házát, ami rendkívül gyorsan népszerű lett a soproniak és az ide látogató turisták körében. – Az Erdő Háza igazi sikertörténet, a látogatószám még a tavalyi, csonka évben is meghaladta a húszezret, idén is, amikor szép az idő, már napi több száz vendéget fogadunk. 2022-ben harmincezer fölötti látogatóra számítunk, igyekszünk mindig érdekes és újszerű szervezett programokat kínálni. A téli időszakban hétfőn zárva tartunk, de tavasztól ismét mindennap nyitva vagyunk és reményeink szerint tavaszra új állataink, kis jövevényeink is lesznek – mondta dr. Sándor Gyula. A Taeg Zrt. vezérigazgatójától meg- tudtuk, idén is folytatják az ökoturisztikai fejlesztéseket, felújításokat. Ezek közül legkorábban a Kecske-hegyi kilátó átadása várható, ami gyakorlatilag elkészült.

– 2018-ban le kellett zárni a kilátót, mert balesetveszélyessé vált, azóta nem volt látogatható. Szerencsére a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Zrt.-vel összefogva, segítségükkel és hathatós támogatásukkal sikerült újjáépíteni és a környezetét is rendbe tenni. Az új kilátó egy méterrel magasabb a réginél, amint jó idő lesz, átadjuk a beruházást a természetbarátoknak – számolt be az örvendetes hírről a vezérigazgató.

Új, mintegy 3,5 kilométeres erdei tanösvény is épül a Ká- roly-kilátótól az Erdő Házáig. A nyomvonal tervezése és ki- tűzése már megtörtént. – Ezen a vadgazdálkodással és vadászattal kapcsolatos tudnivalókat, érdekességeket fogjuk a Soproni Egyetemmel közösen bemutatni. Volt már egy vadászati tanösvényünk, de az nagyon távolra került, kevéssé váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért az újat közelebb hozzuk a látogatókhoz. Információs táblákat helyezünk ki és új berendezéseket, magaslest, etetőket építünk, hogy megmutassuk, mit mire használunk a vadgazdálkodásban. Emellett az is célunk, hogy a kirándulók kedvet kapjanak a sétához és ne az aszfaltos utat, hanem ezt az erdei ösvényt használják a Károly-kilátó és az Erdő Háza között – folytatta dr. Sándor Gyula.

A Muck-kilátót és környékét is szeretné rendezni a Taeg Zrt., hiszen igen leromlott állapotban van. – A Soproni Egyetemért Alapítványtól decemberben kaptuk meg az értesítést, hogy támogatják fejlesztési elképzelésünket. Az egykori Moha étterem környékét próbáljuk rendbe tenni, de a nagy épülethez egyelőre nem nyúlunk. A bejárattól jobbra lévő romos házat viszont elbontjuk, és oda közel háromszáz négyzetméteres, negyvenágyas diákszállást építünk foglalkoztatóval. Ezt elsősorban az Erdő Házába látogató gyerekeknek, az erdei iskolásoknak, bentlakó táborozóknak és természetesen a turistáknak szánjuk. Szállás hiányában eddig csak bejárós nyári táboraink voltak, ha elkészül az épület, bentlakásosakat is szervezhetünk. Reményeink szerint nyer a beadott pályázatunk és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ segítségével még idén megépül a bakancsos turistaház, jövőre pedig az ott lévő, régóta romos Muck-kilátót is szeretnénk felújítani, amihez már keressük a fejlesztési partnereinket.