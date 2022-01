Az ORF magyar nyelvű hírpoltálja számolt be róla, hogy csütörtökön több szigorító intézkedésről döntöttek. Ezt Karl Nehammer kancellár és Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter - közölte a GECKO-val és a tartományokkal tartott csúcstalálkozó után.

Az osztrák állami közszolgálati portál beszámolója szerint, szombattól már nem lesz különbség a K1 és K2 személyek között. A jövőben az emberek akkor sem lesznek többé kontakt személyek, ha háromszor beoltották őket, vagy ha mindenki FFP2 maszkot viselt ott, ahol fertőzöttet találtak. Ez azokra a gyermekekre is vonatkozik, akik még nem kapták meg a harmadik oltást. Mindazoknak, akiket kontakt személynek minősítettek, öt napig kötelezően karanténban kell maradniuk, majd ezt követően egy ingyenes PCR teszt eredménnyel mentesülhetnek ettől. A kritikus infrastruktúrában dolgozó kapcsolattartó személyek esetében vannak kivételek: ők továbbra is munkába mehetnek a naponta érvényes teszt és FFP2 maszk viselése mellett.

Fél évig lesz csak érvényes a zöld útlevél

Január 11-től az FFP2 maszk viselése kötelező a szabadban is, ha a kétméteres távolság nem lehetséges. Ilyenek például a gyalogos zónák, vagy a csoportos gyülekezések. Ezenkívül a szövetségi tartományok elrendelhetik, hogy a nagy forgalmú helyeken kötelező legyen a maszk használata. Ahol lehetséges, homeoffice-t kell alkalmazni. A „zöld útlevél“ február 1-jétől csak hat hónapig lesz érvényes.

A kormány az ellenőrzéseket is szigorítani akarja: jövő héttől „fokozott akció“ lesz a 2-G ellenőrzésekről. Az üzletekben kötelező lesz az ellenőrzés, vagy a bejáratnál, vagy legkésőbb a fizetéskor. Február 3-tól súlyos jogsértések esetén ideiglenes bezárás is lehetséges lesz. A megfelelő szankciókat is növelni fogják a szabályok megsértése esetén.

Európában Ausztria készül a legszélesebb körben elrendelni a kötelező oltást. Az országban a jövő hónaptól minden, 14 év feletti osztráknak kötelező lesz beoltatnia magát - írja az MTI.

Megfertőződött az osztrák kancellár

Az MTI arról számolt be a kancellári hivatal bejelentése alapján, hogy pozitív lett pénteken Karl Nehammer osztrák szövetségi kancellár koronavírus-tesztje.

"Aggodalomra nincs ok, jól vagyok" - tolmácsolta a hivatal Nehammer üzenetét, aki Twitteren hozzátette, hogy az egyik testőrétől kapta el a vírust.

A tájékoztatás szerint a nemrég beiktatott kancellár - aki mindhárom oltást felvette - tünetmentes, és otthoni karanténban tartózkodik, ahonnan folytatja munkáját. Nehammer felesége és gyerekei tesztje negatív lett.