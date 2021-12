Az idősotthonokban a szigorítások alatt is biztosítják a kapcsolattartást a családtagokkal. Ahogy korábban is, úgy most is biztosít az intézmény tableteket, amikkel videotelefonálni tudnak. Csomagot is tudnak leadni mindkét intézetben a hozzátartozóknak, rokonoknak. Azt kérik, hogy a csomagok lehetőleg csak nem romlandó élelmiszereket tartalmazzanak.