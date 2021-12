– A Magyar Pavilon előtt tartottunk mesterségbemutatót, szőttünk, hímzést, cipőt készítettünk és csipkét varrtunk, de ki lehetett próbálni a mézeskalácsírást, nemezelést és a gyöngyfűzést is – avatott be minket Tóthné Kőrösi Zsófia. – Egy héten át dolgozunk, délután ket- tőtől este kilencig. Hatalmas volt az érdeklődés a pavilon és a bemutatónk iránt. Nagyon büszke vagyok, hogy a höveji csipkét és készítését bemutathattam a nagyvilágnak.

Arab tévéfelvétel – Tóthné Kőrösi Zsófia höveji csipkekészítő művészetéről kisfilm is készült a dubaji világkiállításon.

Óriási népszerűség

Mint mondta, a Magyar Pavilonba alig lehetett bejutni, mindig hosszú sor kanyargott előtte, a leglátogatottabbak közé tartozott. Fiatalok és idősek egyaránt lelkesen kapcsolódtak be a munkába, ámulattal szemlélték a viseletüket, dicsérve a magyar népművészetet. Az expó legtöbb pavilonjában jellemzően lézerhow-t és high-tech bemutatót tartanak, ezért is vevő a közönség a hagyományokat bemutató magyar kézművesekre. Az ér- deklődés olyan nagy volt, hogy több helyi tv-csatorna és újság is riportot készített velük.

Elvarázsolták a hímzések

Megyei kézművesünk a höveji csipke varrását hét éve kezdte tanulni a csipkeegyesület által szervezett tanfolyamon. A höveji csipke hagyományosan fehér alapanyagon fehér hímzést jelöl, de az estélyi, kisestélyi ruhák esetében egyértelműen jelen van a fekete szín, ezért az utóbbi években már fekete csipkeruhákat is készít.

Tóthné Kőrösi Zsófia höveji csipkevarró számára óriási élmény marad a dubaji világkiállítás.

– Gyermekkorom óta elvarázsol a hímzések, szőttesek, textilek világa. Az édesanyámtól szinte valamennyi kézimunka- technikát megtanultam, így óvodás koromtól fontos része az életemnek a hímzés. A hímzések királynőjével, a höveji csipkével közel tíz éve ismerkedtem meg. Hövej közelébe költöztünk, így a falu Csipkemúzeumában a legügyesebb asszonyoktól tanulhattam. Mestereim Farkas Katalin és Véghné Lőrincz Ágnes voltak – osztotta meg velünk a Zsirán élő ötgyermekes édesanya, a Höveji Csipkeegyesület tagja.

Külön vagon a nőknek

Tóthné Kőrösi Zsófia a körülményekről elmondta, hogy Dubajban rendkívül nagy a tisztaság, a közbiztonság elképesztő volt. Ha elhagyott az ember egy táskát vagy telefont, ott meg is találta. Ő a gyűrűjét felejtette egy mosdóban és egy óra múlva ott várta. Rendkívüli udvarias mindenki, a metrón külön vagon áll a hölgyek rendelkezésére a kényelmük érdekében. Dubajban van rózsaszín taxi is csak nőknek női sofőrrel, ha valaki nem akar férfival utazni. A szállásuk kiváló volt, délelőtt megmártózhattak a medencében a kellemes, 27–30 fokos időben, de várost is lehetett nézni. Felejthetetlen élményt jelentett minden egyes perc.

A höveji csipke

A höveji csipke egy varrt csipke, ami tűvel, hímzőfonallal készül pamutalapanyagra, mely lehet organdi vagy svájci batiszt. Az elkészített lyukakba horgoló- cérnával, huroköltésekkel „pókokat” készítenek. Jellemző ezek változatos mintagazdagsága.