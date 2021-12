Előreláthatóan a jövő év is bővelkedni fog feladatokban, hiszen az már most tudható, hogy a Magyar Honvédség NATO részére felajánlott közepes lövészdandár Mistral légvédelmi rakéta alegységére egy NATO szintű harcászati képességellenőrzés vár, de a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében érkező haditechnikai eszközök rendszerbe állításához is folytatni kell a már megkezdett nyelvi és szakmai képzéseket.