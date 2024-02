A. Gergő szabadidejében vérengzős videójátékokkal játszott és vonzalmat érzett gyermekes, férjezett kolléganője iránt, de megszólítani nem merte. Két éve májusban éjszakai műszakba ment dolgozni, de már harmadik napja nem aludt, nem evett, és közel 30 doboz energiaitalt ivott, hogy ébren maradjon. A munkaidő leteltével a sértett a női öltözőbe ment, ahova a férfi követte és szexuális ajánlatott tett neki. Az asszony ezt visszautasította, ami miatt a vádlott dühös lett és a hátizsákjából elővéve a 12,5 centiméter pengehosszúságú kését hasba szúrta a nőt. Miután a sértett hanyatt esett, A. Gergő pedig tovább szurkálta a nyakán és a mellkasán. A sértett hiába védekezett karjaival, a mellkasát érő 6 szúrást nem tudta elhárítani. Segítségért kiáltott, amit a férfi öltözőben meghallott egy kollégája és a segítségére sietett egy másik férfival. Hiába szólították fel A. Gergőt, hogy hagyja abba, az dühében rájuk is támadt, akik tartva az újabb támadástól elrohantak további erősítésért. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A vádlott a kést és telefonját is eldobva elmenekült a helyszínről.

Az ügyvéd az elsőfokú döntés ellen fellebbezett, a Győri Ítélőtáblán azzal érvelt, hogy feltételezésekkel teli az ítélet és a súlyos alváshiány, valamint a sok energiaital kórós elmeállapotot idézett elő védencénél. Perbeszédében kitért arra is, hogy A. Gergő intelligencia szintje alacsonyabb, mint egy általános iskolai végzettséget szerző személynek, még úgy is, hogy a férfi szakmát végzett. A fegyvertől pedig azért szabadult meg, mert az egyik számitógépes játékban is ez a feladat, és abba képzelte bele magát a bűncselekménykor. Illetve olyan eseti döntésekre hivatkozott, amikben enyhébb ítélet született, annak ellenére is, hogy durvább gyilkosságokról szólt az ügy.

A győri fellebbviteli ügyészség álláspontja szerint az sosem volt kérdés, hogy ki és mit tett. Az eljárásban arra keresték a választ miért tette és volt-e kórós elmeállapota, ami hatással lehetett tettére. Dr. Horváth Péter szerint A. Gergő magának idézte elő a helyzetet, senki sem kényszerítette, hogy ne aludjon, egyen és megigyon 30 db energiaitalt, ezért felelnie kell a tettéért. A szakértői vélemények sem mutattak ki kórós elmeállapotot. A minősítéseket illetően kiemelte, hogy az aljas indok a szexuális ajánlat elutasítása miatt indokolt, a különös kegyetlenséget pedig a sérülések száma és brutalitása indokolja. A kés és a telefon eldobása pedig ösztönös emberi reakció a tette után. Az ügyész szerint nincs szó találgatásokról és feltételezésekről, hiszen a kamerák mindent rögzítettek. Azzal egyet értett, hogy szigorú a büntetés, de a büntetés helybenhagyására tett indítványt.

A vádlott távmeghallgatásban figyelte a tárgyalást, az utolsó szó jogán annyit mondott, hogy nagyon sajnálja amit tett, nem akarta bántani a nőt. Ha lehetne visszacsinálná a történteket és szégyelli magát emiatt. Ügyvédje az áldozat családjától is bocsánatot kért, mert az asszony értelmetlen bűncselekmény áldozata lett. A. Gergő azonban önmagától nem beszélt erről. A Győri Ítélőtábla tanácselnöke, rá is kérdezett, hogy nem gondolkozott el azon az elmúlt években, hogy tönkretett egy családot.

A Győri Ítélőtábla azért találta indokoltnak az enyhítést mert a bírói gyakorlatot figyelembe véve 40 évet a több ember ellen elkövetett gyilkosságok esetében vagy különös visszaesőknél alkalmaznak.