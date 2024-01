Idén megy nyugdíjba a késelés áldozata

Az általunk megkérdezett helyi férfi azt is elmondta, hogy a lányát védő édesapa a korábbi hírekkel ellentétben tudomása szerint nem lakott a lányával, nemrégiben eladták a főutcai házukat, abból pedig a lány is, és ő is a feleségével külön házba költözött.

A 65 éves férfi precíznek, rendszeretőnek ismerik. Felépülését követően májusban megy nyugdíjba az Audiból, több évtized munkát követően. Amint állapotáról hivatalos hírt kapunk, közöljük.

Veszprémvarsányon legutóbb 2002-ben történt gyilkosság, amikor a benzinkúton ölték meg a kutast, előtte pedig a kilencvenes évek elején végzett feleségével egy elkeseredett férj, aki tette után elvágta a torkát. Nem messze attól a háztól, ahol most történt a tragédia.