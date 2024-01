Frissítés:

Munkatársaink a tragédia helyszínére érkeztek. Az eset Veszprémvarsányban a Gábor Áron utcában történt, a két családi ház előtt rendőrautó állt. Információink szerint a 73 éves helyi férfi a szomszéd lányával veszett össze. A férfi lapáttal támadott a szomszéd lányára, amit a lány édesapja észrevett és kijött megvédeni őt. A támadó ezt követően a házba visszament és egy kést hozott elő, majd azzal támadta meg a lány édesapját, egy ugyancsak idős férfit. Eközben egy másik szomszéd értesítette a mentőket, a megszúrt férfihoz mentőhelikopter érkezett, és súlyos sérülésekkel a győri kórházba szállították. A lány akire lapáttal támadtak hozzá a veszprémvarsányi mentőállomásról érkezett kocsi, kórházba vitték. A 73 éves férfi miután másodszor is visszament a házba öngyilkosságot követett el.

A helyszínen tartozkódó kollégánk a településen található Korona vendéglőbe tért be, ahol a vendéglő alkalmazottja, Csillag Norbert nyilatkozott.

Csillag Norbert hangsúlyozta, a megszúrt férfit és családját is jól ismerte, többször tértek be vacsorázni az éttermbe. Látásból ismerte a 73 éves elkövető férfit is, úgy tudja, rendezett körülmények között élt. Sokan tértek be a vendéglőbe az eset óta, mindenki értetlenül áll a történtek előtt.

- Megrendítő ez a tragédia, mert tényleg senki nem gondolta volna, hogy ilyesmi megtörténhet.

Információink szerint a szomszéd férfit háromszor szúrta meg az elkövető, kétszer hátba és egyszer hasba.

Fotó: Rákóczy Ádám

Próbáltunk szomszédokat és a Gábor Áron utcában élőket megszólítani, de senki sem nyilatkozott. A polgármestert telefonon próbáltuk elérni, sikertelenül.

Az elsődleges adatok szerint egy 73 éves veszprémvarsányi férfi – egy vitát követően – csütörtökön kora délután megszúrta szomszédját, majd otthonában öngyilkosságot követett el. A cselekmény körülményeinek tisztázása folyamatban van – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett kísérlet megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.