A vádirat szerint egy 26 éves férfi és egy 24 éves nő élettársak voltak. 2021 novemberében a győri vasútállomáson találkoztak egy - láthatóan nyugtató hatása alatt álló, bódult - nővel. Korábban látásból már ismerték a lányt, néhány nappal korábban érkezett haza Németországból. A sértett átmenetileg szállás és jövedelem nélkül, kiszolgáltatott helyzetben volt. A vádlottak ezért felajánlották, hogy náluk tud aludni, amit a nő elfogadott. Sőt felajánlották neki, hogy felszolgálói munkát tudnak neki szerezni Budapesten. A sértett emiatt másnap vádlottakkal felutazott Győrből a fővárosba. A XI. kerületi lakásban a férfi kulcsra zárta a lakás ajtaját, majd közölte a lánnyal, hogy prostituáltként nekik fog dolgozni. Amikor ő tiltakozott ez ellen, a férfi bántalmazta, majd szexuális tartalmú fényképeket készített és hirdetni kezdte. A szolgáltatás részleteit általában a vádlott nő egyeztette le a kuncsaftokkal.

A kényszerített aktusok alatt a pár a lakás előtt várakozott vagy a fürdőszobában rejtőzött el. Rendszeresen költöztették a lányt, majd visszatértek vele Újbudára. A prostitúciós tevékenységből származó bevételt elvették tőle, többször éheztették. A futtatott nőt bezárták, nehogy elszökjön, iratait elvették és a gyerekeivel is megfenyegették.

Amikor az egyik lakás ablakán megpróbált kimászni a kihasznált lány, a férfi észrevette és megkötözte, majd megverte. Az áldozat egy idő után beletörődött a helyzetébe, és mivel gyengéd érzelmeket is táplált a férfi iránt, csak azután szökött meg 2022 januárjában, hogy a férfi rendszeresen erőszakos volt vele, súlyos égési sérüléseket is okozott neki, és szexuálisan is bántalmazta.

A Fővárosi Főügyészség a párt mint társtetteseket erőszakkal, szexuális cselekmény végzése érdekében, a sértett sanyargatásával elkövetett emberkereskedelem bűntettével, valamint aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértéséve vádolja. A férfit ezen túl minősített eseti szexuális erőszakkal és súlyos testi sértéssel, illetve okirattal visszaéléssel is. A főügyészség arra tett indítványt, hogy a Fővárosi Törvényszék ítélje a vádlottakat fegyház- és pénzbüntetésre, valamint alkalmazzon velük szemben a gazdagodásuk erejéig vagyonelkobzást.

A vádlottak korábban letartóztatásban voltak, jelenleg ingatlanra korlátozott, nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet alatt állnak.