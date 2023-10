Ahogy arról a kisalfold.hu-n is beszámoltunk, több orvhalászt értek tetten az utóbbi időben Győr-Moson-Sopronban. Volt, aki szigonypuskával támadt a pontyokra, és olyan is akadt, aki süllőt elrejtve próbált túljárni a halőrök eszén.

Nemrégiben az egyik Duna-ágon Koppánymonostornál léptek akcióba a halőrök, egy nyakzóhálóval dolgozó idős férfiről kaptak ugyanis bejelentést. A férfi csónakból dolgozott, a hálót már szedte fel, amikor lebuktatták. Hálójában harcsa, dévér és ponty is volt. A kiérkező járőr előállította a nyugdíjast, aki ellen eljárás is indul. A megyei szövetség az illetékes hatóságnál is feljelentést tesz.