Értesítést kapott a rábapordányi önkormányzat, hogy a sportpályán az öltöző és a szertár ajtaja nyitva van. Kiderült, hogy betörés történt és az ajtókat erőszakkal nyitották ki. A tettesek az ajtókat felfeszítették és berúgták.

A bejelentést megtették a rendőrségnek, a szakemberek a helyszínen nyomokat rögzítettek és hamar kiderült, hogy helyi, 16-18 éves fiatalok gondolták úgy, hogy jobb bent, mint kint és a pizza is jobban esik odabent. Később azt is észrevették a helyiek, hogy az árusító bódét is megrongálták.

Az eset azért is szomorú, mert a fiatalok egykor az egyesület tagjaiként bejáratosak voltak az öltözőbe.