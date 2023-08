A tanúk által adott személyleírás alapján a járőrök nem messze megtalálták a sofőrt, aki láthatóan ittas állapotban volt, ezt az alkoholszondás mérés is megerősítette. Kiderült, hogy a 19 éves nő nem rendelkezik vezetői engedéllyel, az autóra pedig, amellyel közlekedett, nem kötöttek kötelező biztosítást, és a forgalomból is kivonták. A sofőr ellen büntető- és szabálysértési eljárás is indult.