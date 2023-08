Múlt héten halálos áldozatot követelt a Duna: 47 éves férfi vesztette életét vízi balesetben Dunaszigetnél. Vízbe borultak, ketten partra tudtak úszni, egyiküket a víz továbbsodorta, őt a baleset helyszínétől távolabb találták meg. Az mentők már nem tudták megmenteni. A rendőrség büntetőeljárásban vizsgálja az eset körülményeit.

Szombaton az ásványrárói Part Camping-be egy édesanya érkezett két tíz év körüli gyermekével.

Délután fél 4 körül bérelt kenuval szálltak vízre, miután megkapták a mentőmellényeket, és a térképet. Aki igénybe veszi a vízi szolgáltatásokat, annak egy kikötőkártyát adnak, azzal szállhat vízre a kikötőben. Érkezéskor visszakapja a kártyát, és leadja a recepción a bérleti szerződéshez. A kemping így követi nyomon a vendégeket. Pontosan tudják, ki van éppen a vízen, illetve kik azok, akik már kikötöttek és újra a kempingben vannak.

– Este hét órakor egyetlen bérleti szerződés volt az asztalomon, az édesanya és két gyermeke még nem tértek vissza a kempingbe. Gondoltam picit még várunk, hiszen az is lehet, hogy visszajöttek, csak nem adták le a kártyájukat. Aztán hirtelen csörgött a telefonom. Az édesanya férje hívott, hogy most szólt neki a felesége, hogy felborultak. Azt már nem tudták megmondani hol vannak

– emlékezett vissza a történtekre Böősi Gábor.

Mint mondja: miután a kenuval felborultak, az édesanya a férjét hívta fel, hogy baj van, nem a kempinget.

A vízi túrázás nagyon közkedvelt, de nem árt, ha van tapasztalatunk.

– Utána folyamatosan próbáltuk őket hívni, hol vannak, de beáztak a készülékeik és nem értük utol őket. Nem tudtuk hol vannak. Gyorsan kellett reagálnunk, mert fél 9 körül már sötétedik. Felhívtam a 112-t, közben az ásványrárói, valamint a hédervári önkéntes tűzoltók is csónakkal jöttek segíteni. Végül öt hajóval indultunk el megkeresni őket az ágrendszerben – fejtette ki a kemping vezetője.

Végül a kikötőtől egy kilométerre, egy kisebb csatorna részen találtak rá a szerencsétlenül járt kenuzókra. Visszavitték őket a kempingbe, szerencsére nagy baj nem történt. Azt mondták: egy uszadékfának mentek neki, aztán felborultak. A mentőmellényeket mindhárman használták. Visszaülni azonban már nem tudtak a kenuba, mert megtelt vízzel.

– Nem egyedi eset, hogy felborul valaki. Azért volt különleges a szituáció, mert nem tudtunk kommunikálni a bérlővel, és azt sem tudtuk, hogy merre indultak el. Könnyen lehetett volna tragédia a vége. Egy óra alatt kellett és nagyon gyorsan átfésülni több négyzetkilométernyi területet

– fogalmazott Böősi Gábor.

Információink szerint a kenuzók nem helybéliek voltak. A kemping vezetője lapunknak hangsúlyozta: mentőmellényt mindenkinek adnak, egyéni bérlés esetén azonban nincsenek végig a túrázókkal, így az is lehet, hogy valaki közben leveszi azt. Indulás előtt pontos térképet kapnak a vendégek, rajta a kemping telefonszámával, ahol segítséget is tudnak kérni. Elmondják nekik, hogy mire kell figyelniük, milyen útvonalakat használjanak, legyen óvatosak a sodrással. Fontos, hogy telefonjukat vízhatlan tokba helyezzék, ha baj van, tudjanak segítséget kérni. A kemping vezetője lapunknak elmondta azt is: a vízi túrázás nagyon közkedvelt, de nem árt, ha van benne tapasztalatunk. Nemrég például olyan vendégeik voltak, akik Ásványráróról egészen Dunakilitiig eveztek, a mintegy hatvan kilométert tíz és fél óra alatt tették meg.