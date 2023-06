- Ma délelőtt aztán megláttam, nekem háttal állt az ablakban. Iszonyúan megijedtem, nem tudtam mit tegyek, megszólítsam-e vagy sem. Végül a fiamtól kértem tanácsot, aki a mentőknél dolgozik. Azt mondta hívtam a 112-es segélyhívót, ezt végül a szomszédasszonyom tette meg, én túl ideges voltam - folytatta.

- Lementem és a bolt sarkánál vártam a mentőket, hogy lássák, hová kell jönni. Aztán hallottam a puffanást. Nem sokkal később értek ki a tűzoltók is, kérdezték hol áll az asszony, mondtam hogy késő, leugrott. A bejárat fölötti fém előtetőre esett, az be is horpadt, onnan szedték őt le - mondta el Nagy Lászlóné.

11:20 - Az OMSZ munkatársai hosszan küzdöttek az 52 éves nő állapotának stabilizálásán. Mentőhelikopter szállította a győri kórházba, kritikus állapotban.

10:40 - Egy asszony kiugrott a mosonmagyaróvári Széchenyi-lakótelep tizedik emeletéről. Az előtetőre esett, súlyos sérülésekkel túlélte. Mentőhelikopter jött érte.

Van segítség! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

Fotó: Kerekes István