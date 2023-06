Az ügyről beszámoltunk portálunkon korábban. Az emberölési kísérlet büntetési tétele 10 évtől 20 évig terjedő szabadságvesztés, azonban több enyhítő körülményt is találtak, így a váddal és védelemmel megegyezően úgy döntött a bíróság, hogy a 10 év is túl sok lenne. Ezért az 5 és 10 év között határozták meg a büntetési tételt. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség, a vádlott és védője is három nap gondolkozási időt kért.