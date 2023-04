A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy illegális utcai árust ellenőriztek, aki zsebből kínálta felsőkategóriás mobiltelefonok utánzatait és okosórát az arra járóknak Mosonmagyaróvár környékén. Az árus felszólításra átadta a portékát a pénzügyőröknek, akik megállapították, hogy a termékek szemmel láthatóan hamisítványok, amit az árus is elismert.

A gyártó márkavédelmi képviselete is meglepődött, hogy a hamisítók már ezt a szériát is másolják, hiszen eredetije mindössze másfél hónapja elérhető. A hamis készülékeket lefoglalták és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak. A jogtulajdonos mellett a vevőket is megkárosítja az árus, a hamis készülék minősége, tudása gyengébb, mint az eredeti terméké, ha külsőre teljesen meg is egyezik azzal.