- A sértettek arról számolnak be, hogy a telefonálók egy ismert magyar pénzintézet alkalmazottjaként mutatkoznak be és annak érdekében, hogy még hivatalosabbnak tűnjenek egy hosszabb számjeggyel is azonosítják magukat. Ezek után megkérdezik a hívott felet, hogy indítottak-e egy általuk megnevezett személy részére egy-két nagyobb összegű átutalást. Természetesen a válasz: „NEM”. És ekkor jön az arculcsapás! Közlik, hogy a tranzakciók már folyamatban vannak. A kétségbeesett számlátulajdonost pedig azzal nyugtatják, hogy amennyiben a számlán lévő pénzét átutalja az általuk megadott „biztonsági számlaszámra” nem lesz káruk – ismertette a csalás folyamtát az ügyeket nyomozó Lévai Károly rendőr főtörzszászlós.

- A napokban az egyik soproni újságírónál próbálkoztak be a csalók. A szokásos félelemkeltés után adategyeztetés ürügyén a bankkártyaszámát akarták megtudni. Ennek megadása azért nagyon veszélyes, mert a kártyán szereplő számnak, lejárati időnek és a CVC kódnak a birtokában már lehet az interneten vásárolni. Szerencsére ő résen volt, nem adta meg a kért adatokat, még időben megszakította a gyanús hívást, így nem jutottak célba a bűnözők. Sajnos, azonban vannak, akiknek egy ehhez hasonló telefonálással több millió forintos kárt okoztak. Nagyon résen kell lennünk, mert ezek a bűnözők mindent megtesznek annak érdekében, hogy megkárosítsák a sértettet. Előfordult olyan eset is, amikor nem annál a pénzintézetnél bankolt a hívott fél, aminek az alkalmazottjaként mutatkozott be a csaló, azonban még ez sem tántorította el az elkövetőket, mert „átkapcsolták”, vagy pár perccel később visszahívták a „honos” bankja nevében. Vagyis valójában átadták a telefont az egyik társuknak, aki már az újabb bank alkalmazottjaként mutatkozott be. Az elkövetők mindig megnyerő modorú, szakértelmet felmutató személyek, akik esetleges keresztkérdésekre is fel vannak készülve. A beszélgetések során a háttérből olyan zajokat lehet hallani, mintha valóban ügyfélszolgálatról indult volna ki a hívás – hívta fel a figyelmet a törzszászlós.

- Egy ilyen hívásnál nehéz nyugodtnak és megfontoltnak maradnunk, pedig muszáj. Nem szabad megijedni! Fontos azt tudnunk, hogy ilyen ürüggyel egy valódi banki alkalmazott sohasem hív fel minket. Telefonos ügyintézés esetén kizárólag a beazonosítását végzik a személyes adatokkal. A legkisebb gyanú felmerülése esetén, inkább kérjük meg az ügyintézőt, hogy adjon lehetőséget személyes ügyintézésre. Számlánkhoz állítsuk be a lehető legtöbb biztonsági protokollt, úgy mint a számlán történő mozgásokról kapott tájékoztató SMS-t, az internetes biztonsági kódot, netbank applikációt, így az onnan indított utalás csak az előzetes jóváhagyásunkkal jöhet létre. Ha olyan tranzakcióhoz kapunk jóváhagyásra felszólítást, amit nem mi kezdeményeztünk, akkor azt ne hagyjuk jóvá és jelentsük a bankunknál. Amennyiben megtörtént a baj, a nyomozás hatékony lefolytatása érdekében, minél előbb tegyünk feljelentést – tanácsolta a nyomozó.