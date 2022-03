– A jó idő beköszöntével egyre többen járnak két keréken, ezért fokozottan oda kell figyelni az úttest szélén közlekedő kerékpárosokra, akiknek szükség szerint elsőbbséget kell adni. Az egyik kritikus helyzet a kanyarodásnál adódik. Sajnos ezt példázza a napokban történt baleset is, amikor a Wesselényi utca felöl a Táncsics Mihály utcán át a Faraktár utca felé fordult be jobbra a gépjármű, azonban a sofőr a manőver során figyelmen kívül hagyta a kereszteződésben egyenesen, a Somfalvi út irányába közlekedő biciklist. Az autó a kerékpárt a kormányánál fogva elsodorta, mely következtében a kerékpáros az aszfaltra esett, és csak a szerencsén múlott, hogy nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett – kezdte a tanulságos esetek ismertetését Kovács József rendőr alezredes a Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetőhelyettese.

– Tapasztalataink szerint többször is előfordul, hogy a körforgalom elhagyásánál, a gépkocsival párhuzamosan közlekedő kerékpárosra nem figyelnek kellőképpen az autósok, és a továbbhaladni szándékozó biciklist elsodorják. A balesetek elkerülése érdekében, mielőtt kihajtunk, bizonyosodjunk meg arról, hogy merre akar menni a kerékpáros. Egy másik nagyon fontos szabály, hogy miután megálltunk és mielőtt elhagyjuk a gépjárművet, annak az ajtaját csak akkor nyithatjuk ki, ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyeztetjük. Ez egyébként egy olyan szabály, ami nemcsak a sofőrre, hanem az utasokra is vonatkozik. Éppen ezért, hogy ne okozhassunk olyan tragikus kimenetelű balesetet, mint ami a közelmúltban történt, minden kiszállás előtt a visszapillantó tükörben történő ellenőrzéssel, és körültekintéssel is teljes mértékben meg kell győződni arról, hogy senkit sem veszélyeztetünk az ajtónyitással – folytatta tanácsait az alezredes.

– Az is elengedhetetlen, hogy a biztonságos közlekedéshez szükséges oldaltávolságot a vezető megtartsa. Kerékpáros előzése során lakott területen belül legalább egy méter, lakott területen kívül minimum másfél méter oldaltávolság tekinthető biztonságosnak. Ne felejtsük, hogy amennyiben másnak, akár gondatlanul, személyi sérülést okozunk, az a sérülés súlyosságától függően szabálysértési-, vagy büntetőeljárást von maga után – figyelmeztetett az alezredes.

A fentiekhez hasonló balesetek megelőzése érdekében a Soproni Rendőrkapitányság felhívja a gépjárművezetők figyelmét, hogy fokozott körültekintéssel legyenek a kerékpárral közlekedőkre!