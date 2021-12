A Győri Járási Ügyészség vádirata szerint az elkövető a lakás három helyiségében is tüzet gyújtott, ami a meggyújtott bútorokról más berendezési tárgyakra tovább is terjedt, illetőleg több műanyag berendezési tárgy is megolvadt. A lakásból kiáramló mérgező füst közvetlenül veszélyeztette a fentebbi szinteken lakók életét, testi épségét, egészségét. A tüzet a kiérkező tűzoltók oltották el – olvasható dr. Takács Péter főügyész közleményében.