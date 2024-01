Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig

Kedd reggelre nagy területen kiderül az ég. A déli megyékben számíthatunk csapadékra. Ott az esőt, havas esőt estétől hó váltja, majd reggelre megszűnik a havazás. Hajnalra a Dunántúl délnyugati, déli részein köd, rétegfelhőzet képződhet - írta a koponyeg.hu.

Kedden eleinte jobbára napos időre készülhetünk, délelőtt a Dél-Dunántúlon is csökken a felhőzet. Délután nyugat felől viszont magas szintű felhőzet érkezik, de az Észak-Dunántúlon meg is vastagodhat a felhőtakaró. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati, nyugati szél az ország északi felében kedden is élénk lesz. Kedden viszont már nagyobb területen megerősödik a szél, sőt főként a hegyekben viharossá fokozódik.