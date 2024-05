A felmérésben több mint 400, a hazai műszaki képzésben részt vevő mérnökhallgató pályaorientációs, bérezési és elhelyezkedési elképzeléseit mérték fel. A válaszokból kiderül, hogy a hallgatók 70 százaléka a diploma megszerzését követően kész az országon belül olyan helyre költözni, ahol a végzettségének megfelelő állást talál. Az itthon elhelyezkedni kívánó mérnökhallgatók fele legalább nettó 650 ezer forintot szeretne keresni, de a válaszadók 20 százaléka már kezdőként is legalább havi nettó 850 ezer forintot kérne. További 25 százalék minimum nettó 450 ezer forintot vár el, a maradék 5 azonban beérné a nettó 250 ezer–450 ezer forintos sávval.



Külföldre mennek

A válaszadók 60 százaléka tervezi, hogy külföldön keres munkát a diploma megszerzése után, közülük 20 százalék nettó 5500 eurós (2,1 millió forint) bért vár el, további 40 százalék pedig legalább 3500 eurót (mintegy 1,3 millió forint).

Sokan élnének a home office lehetőségével is. Bár a válaszadók közel 40 százaléka előtérbe helyezi a munkahelyi munkavégzést, még nagyobb arányban (53 százalék) vannak azok, akik legalább két napot otthonról dolgoznának. Azok aránya, akik kizárólag home office-ban szeretnének dolgozni, mindössze 7 százalék.

Jogos a kérés

– Reális a bérigényük a fiatal mérnököknek. Tudok olyanról is, aki nettó 800 ezer forintot kér az egyetemről frissen kilépve. Ugyanakkor akármennyit kér­nek, még nem elégséges a tudásuk. A legnagyobb nehézség szerintem, hogy a kezdővel elfogadtassa a főnöke, hogy karrierjének elején még ne akarja magát összeméretni azzal, aki már évek óta értéket teremt a vállalkozásban. A nettó 650 ezer forint teljesen valós bér manapság. A mi cégünknél 10 százalék a junior kollégák aránya. Folyamatos az utánpótlás. Szakmai gyakorlatra is jönnek hozzánk, illetve részt veszünk tanulmányi rendezvényeken, így támogatjuk a fiatalokat. Hiszünk abban, hogy aki az egyetemi tanulmányai mellett is a szakmájában szeretne dolgozni, abba érdemes belefektetni a nettó 650 ezer forintot. A hallgató ezzel is valós tapasztalatot tud gyűjteni. A juniorokat olyan, 10–20 éve a szakmában dolgozó munkatársak mellé helyezzük, akikre tudnak példaképként tekinteni és aki átadhatja számukra a tapasztalatait. Ha ezt a tanulási vágyát a fiatal meg tudja őrizni, akkor később teljes értékűen beépülhet a csapatba – osztotta meg lapunkkal Tar Péter, a győri RTS Product Engineering cég egyik tulajdonosa.

Népszerű az otthoni munkavégzés

A győri fiatal egyetemisták nem szívesen árulták el lapunknak, hogy milyen kezdő bért szeretnének a mérnöki szak elvégzése után. Tartanak attól, hogy ha előzetesen nyilvánosságra hozzák a bérigényüket, akkor a cégek a felvételi tárgyaláson kevésbé fordulnak nyitottan feléjük. Egy mérnök-informatikus hallgató vállalta névtelenül, hogy elárulja, mennyiért menne el egy céghez dolgozni.

– 650 ezer forintos nettó bért szeretnék kérni. Van két év tapasztalatom a szakmában, az induló mérnök-informatikus bérek pedig innen indulnak, nem szeretnék ennél alacsonyabb összegű igényt benyújtani, mert akkor a munkaadók kételkedni fognak a tudásomban. Ezenkívül vonzó lenne számomra a rendszeres garantált béremelés, valamint a továbbképzési lehetőségek biztosítása, hogy szakmán belül fejlődni tudjak. Ha a cég home office lehetőséget is kínál, akkor engem már megnyertek – osztotta meg lapunkkal az egyetemista.