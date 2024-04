A Győr-Szol Zrt. szeptember 15. és május 15. között biztosít távhőszolgáltatást több mint 25 ezer győri háztartásban és több száz intézményi épületben. A fűtési időszakban a gyakorlatnak megfelelően az időjáráshoz alkalmazkodva folytatják vagy állítják le a szolgáltatást, illetve ha a napközbeni magasabb hőmérsékletek azt indokolják, akkor reggel és este szakaszosan fűtenek. Az általános leállítás konkrét dátumát előzetesen jelzik a médiában.

Az általánostól eltérő fűtést (indítást, leállítást) a lakóközösség közös képviselője írásban kezdeményezheti. A szolgáltató nem vizsgálja, hogy mi alapján kérte a fűtés indítását. A hőközpontról vagy a hőközponton belül külön fűtési blokkról ellátott épületek leg- alább 70 százalékának kell kérnie fűtést, amelyet a szolgáltató 24 órán belül elindít. Végezetül felhívták a figyelmet, hogy a kormányrendelet szerint csak a távhővezeték nélküli épületeknél ér véget a hivatalos fűtési szezon április 15-ével.

Akár kazánokkal is

Sopronban több mint 6600 távfűtéses lakást szolgálnak ki. Elsődlegesen gázmotorokkal állítják elő a távhőt, amelyek egyszerre villanyt és hőt is termelnek, de ha ez kevésnek bizonyul, rásegítenek a kazánokkal, közölték lapunkkal. A szolgáltatást igénybe vevők közé tartozik a Jereván, a Kőfaragó téri, a József Attila- és az Ibolya úti lakótelep. Az intézmények közül a kórházban, a GYSEV telephelyein, valamint iskolákban, óvodákban szolgáltat a Sopron Holding Zrt. A vármegyei jogú városban még tart a fűtési szezon, így a megkeresésünkre a Sopron Holding Zrt. még nem tudott információkat adni az idei fogyasztással kapcsolatban, de az idei szezon kezdetekor a társaság elmondta, hogy a korábbi évekhez képest a 2022–2023-as szezonban a fogyasztás csökkent az energiaválság miatt. Akkor a lakosságé tíz, az intézményi húsz százalékkal volt alacsonyabb.

Győrben több mint 25 ezer háztartásban és több száz intézményben biztosítanak távhőszolgáltatást. Fotó: Kisalföld Archív

Besegít a geotermális hő

Még tart a fűtési idény, de Bakler Csaba, a mosonmagyaróvári Városüzemeltető és Fenntartó Kft. üzemviteli menedzsere lapunk érdeklődésére elmondta: a fogyasztáson egyértelműen látszik, hogy enyhébb volt a tél. Erről pontosabb adatokkal a szezon végén tudnak szolgálni és a helyi képviselő-testület előtt számolnak be majd róla. Újdonság, hogy ettől a szezontól már geotermális hő is besegít a távhőszolgáltatásba: volt, amikor 30–50 százalékát is meg tudta termelni az igényelt mennyiségnek. Tájékoztatása szerint a Lajta-parti városban mintegy 3900 fogyasztó él a távhőszolgáltatással, főként a városközpontban, de a mosoni, ipartelepi és a belvárosi részen is találhatóak társasházak, intézmények és egyéb fogyasztók. Bakler Csaba arra számít, hogy októbertől az ipari fogyasztók számára a távhő díját csökkentik, erre tavaly is volt példa. – Európai uniós források hiányában sajnos kevés jut fejlesztésekre. Sok év kihagyás után tavaly tudtunk egy vezetékszakaszt cserélni – tette hozzá.

Mi is lecsavarhatjuk a radiátor gombját

A Csornahő Kft.-hez 407 távfűtött lakás tartozik. Bertha Zoltán ügyvezető a Kisalföldnek elmondta: lakossági felhasználóknál a szezon első és utolsó napja között végig szolgáltatják a fűtést, kivéve, ha három egymást követő nap középhőmérséklete eléri vagy meghaladja a 12 fokot. A visszakapcsolást a hőmérséklet csökkenése befolyásolja. A Kapuvári Hőszolgáltató Kft. rendszeréhez közel 700 lakás tartozik. Pászli Tibor ügyvezető érdeklődésünkre kifejtette: a lakásokat felszerelték termosztatikus szelepekkel, az a fogyasztó tehát, aki nem igényli, hogy a radiátorok melegek legyen, le tudja zárni a fűtését.