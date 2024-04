1991 óta gyártanak radiátorokat Mosonmagyaróváron. Eleinte Vogel&Noot Hőtechnika Kft. név alatt, 2002-től egy finn család tulajdonába kerülve Rettigként, majd a Purmo Group tagjaként 2020. január 1-jétől PG Hungary Kft. néven folytatják tevékenységüket. A korábbi esztendőkben is kiemelt helyen szerepelt a vállalkozás az adófizetők sorában: idén azonban már feljutottak a dobogó harmadik fokára (a Nolato és a Motherson után).

– Purmo Group az azonos nevű finn városról kapta a nevét, innen a magyar rövidítés a cégünk nevében. 2022 januárjától a vállalatcsoport a finn tőzsdén szerepel, részvénytársaságként. Európában és Kínában is több üzemet működtetnek, így Magyarországon Mosonmagyaróváron is. Itt jelenleg 160 munkatársat foglalkoztatunk – tudjuk meg Kéri Évától, a PG Hungary Kft. ügyvezető igazgatójától, aki első munkahelyén dolgozik. Némettanári diplomával, számlázóként kezdte a vállalatnál, a szamárlétrát megjárva lett annak HR-vezetője, majd ügyvezető igazgatója.

– Egy dinamikusan fejlődő vállalkozás a PG Hungary. Egy biztos: a folyamatos változás – vallja Kéri Éva, aki mint elmondta, igazi meglepetés volt számukra is a harmadik helyen a mosonmagyaróvári legnagyobb adófizetők sorába kerülni.

– A vállalatcsoportunknál fontos misszió a fenntarthatóság. Valljuk: a komfortunk nem kerülhet a bolygó életébe. Ezért a hűtési és fűtési technológiák megújításán dolgozunk. A fenntarthatóság a felhasznált alapanyagok, energiák terén is kiemelt szempont, de az emberi erőforrásoknál is. Munkavállalóinknál szorgalmazzuk az önkéntes munka végzését, melyet egyébként ki is fizetünk. Ezt a programot 2022-ben kezdtük: akkor nyolcszáz órát dolgoztak különféle intézményeknél önkéntesen. 2025-re szeretnénk, ha valamennyi munkavállalónk legalább nyolc órát vállalna önkéntesen. Ezeknek a csapatépítőknek összekovácsoló ereje is van, és büszkék is az elvégzett munkára – húzta alá a cégvezető.

A vállalatcsoportunknál fontos misszió a fenntarthatóság – hangsúlyozta Kéri Éva, a PG Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. Fotó: Kerekes István

A PG Hungary fő piaca Ausztria és Németország, csupán a termékek tizede marad hazánkban, de szállítanak Franciaországba, Angliába, Spanyolországba, Romániába is. Elsősorban gázkazánra köthető radiátorokat gyártanak Mosonmagyaróváron, de például az Ulow típusú a hőszivattyúhoz is alkalmas. Kéri Éva szerint tőlünk nyugatabbra egyre nagyobb teret hódítanak a megújuló energiát felhasználó hű- tési és fűtési rendszerek, mely innovációra sarkallja a cégcsoportot is.

– Bizakodunk a jövőben: 33 éve álljuk meg a helyünk, stabil háttérrel, motivált kollégákkal dolgozunk. Ugyan sok befolyásoló tényező lehet, előre tekintünk. Most a fókuszban a piacnyerés és a hűtés-fűtés terén az okos megoldások állnak – tette még hozzá a mosonmagyaróvári cégvezető.