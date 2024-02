“A LIDO HOME GYŐRI irodája eladásra kínálja ezt a GYŐR-GYIRMÓTI VÍZPARTI NYARALÓT!

Az ingatlan Győr-Gyirmót horgászfaluban, csodálatos, nyugodt, békés környezetben, a Holt-Marcal egyik kanyarulatának a partján fekszik. Győr belvárosától 12 km távolságra található.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Ritka és kihagyhatatlan lehetőség a horgászat szerelmeseinek, vagy a pihenni vágyóknak. Befektetésnek is tökéletes.

400 m2 telekterület

40 m2 lakótér könnyűszerkezetes fa vázzal

20 m2 terasz

szaunaház

kerti kiülő, medence

helyiségek: nappali, előszoba, konyha, fürdőszoba WC-vel, tetőtéri szoba (ketté osztható)

nyílászárók: fa szerkezetűek, zsalugáterrel és redőnnyel

tetőfedés: pala

fűtés: cserépkályhával

közművek: villany be van vezetve

fúrt kút

alápincézett

Forrás: ingatlanbazar.hu

Forrás: ingatlanbazar.hu

Forrás: ingatlanbazar.hu

Az épület nagyon jó állapotban van kívülről, a lábazat idén be lett szigetelve, az épület többi része faburkolatos. Belülről igény szerint felújítandó, de jelen állapotában is használható. Akár állandó lakhatásra is alkalmas.

Azonnal költözhető!

Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető, akár hétvégén is!

Forrás: ingatlanbazar.hu

Forrás: ingatlanbazar.hu

Forrás: ingatlanbazar.hu

Amennyiben a LIDO HOME által kínált GYŐR-GYIRMÓTI VÍZPARTI NYARALÓ vagy bármely a kínálatunkban található ingatlan felkeltette érdeklődését hívjon a megadott telefonszámon.

Vásárolna, de nincs pénze? A LIDO HOME irodáiban ingyenes hiteltanácsadással, hitelelőminősítéssel várjuk kedves ügyfeleinket!

LIDO HOME - ingatlanok egy életen át![...]”

További hasonló ajánlatok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.