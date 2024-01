A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság azt írta: a Blikk tudott csak nagyobb eladási számokat felmutatni, de annyival könnyebb a helyzetük, hogy az egy országos terjesztésű bulvárlap, a Kisalföld előfizetői és vásárlói pedig szinte kizárólag Győr-Moson-Sopron vármegyeiek, bár mutációja révén Komárom-Esztergom vármegyében is vannak előfizetői. Az még inkább jelzi lapunk erősségét, hogy a másik, szintén országos bulvárlapnál, a Borsnál is több Kisalföld fogy. A szomszédos nyugati vármegyék lapjai – a Vas Népe és a Zalai Hírlap – szintén a legjobbak közt szerepelnek.

Lakosságarányosan is a dobogón

Érdekes mutató az is, hogy mekkora az egy eladott példányra jutó lakosságszám, amely – logikusan – az adott vármegye és a példányszám hányadosa. E téren a Kisalföld 15,4-es mutatója szintén a legjobbak közt található, a már említett két szomszédos – Győr-Moson-Sopronnál kisebb lélekszámú (Vas – 11, Zala – 11,8) – vármegyét követve a harmadik. Ennél még fontosabb adat az olvasottság, azaz hogy a nyomtatott lapot összesen hányan olvassák el. Ez a szám a Kisalföld esetében közel százezer – 98.744 –, amellyel a megyei napilapok közt az első helyen áll.

Hiszünk abban, hogy mindig lesznek olyanok, akik szívesen veszik kezükbe a papír­alapú újságokat.

– Varga Ottó, főszerkesztő.

– Természetesen olvasóinknak, előfizetőinknek jár ezért a köszönet, különösen azoknak, akik esetenként már több évtizede hűségesek a laphoz, de a kollégáim is büszkék lehetnek erre – értékelte az adatokat Varga Ottó, a Kisalföld főszerkesztője. – A megyei napilap az itt élők identitásának része, igyekszünk ezt a kötődést folyamatosan fenntartani, és megszolgálni a bizalmat. Munkatársaink mindennap azért dolgoznak, hogy friss, érdekes, hasznos, szórakoztató tartalommal töltsék meg a lapot. Hiszünk abban, hogy bár a digitalizáció fejlődését nem lehet megállítani, mindig lesznek olyanok, akik szívesen veszik kezükbe a papíralapú újságokat. Mindemellett természetesen online olvasóinkat is a legmesszebbmenőkig igyekszünk kiszolgálni, a folyamatosan növekvő számok ott is jelzik, hogy van igény a megyei információkra. Bízunk benne, hogy olvasóink értékelik erőfeszítéseinket, és a több mint 70 éve ezt a megyét szolgáló Kisalföld még nagyon sokáig betöltheti hírközlő, értékteremtő és véleményformáló vezető szerepét.