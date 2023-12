A vármegye több éttermében kifejezetten az ünnepi asztalra szánt, elvihető menüket is kínálnak ebben az időszakban. Rengetegen élnek a lehetőséggel, van, ahol még december 22-én is vesznek fel rendeléseket.

– Az év utolsó heteiben sokasodnak a feladatok. Rohanunk, szervezünk, ajándékot vásárolunk, és fejben az ünnepi menüt próbáljuk összeállítani. Mi örömmel segítünk a terheket csökkenteni. A kínálatunk mellett egyedi igényeket is szívesen teljesítünk – a lehetőségeinkhez igazodva. Csak a rendelést kell leadni, mi pedig elkészítjük az ízletes ételt a megbeszélt időre – emelte ki érdeklődésünkre Csalló Gábor, a mosonmagyar­óvári Gaben étterem tulajdonosa.

– A szokásos halételek mellett tatár bifsztek, töltött káposzta, sült kacsacomb párolt káposztával, hideg libamáj, franciasaláta és orosz hússaláta szerepel az ünnepi ételsorban, de vad­ételek közül is lehet válogatni – mondta el Csalló Gábor, a mosonmagyar­óvári Gaben étterem tulajdonosa. – Az ételeket elvitelre is kínáljuk, amivel szintén sokan élnek. December 24–25-én nem leszünk nyitva – tette hozzá az étteremvezető.

Erhardt Zoltán azt mondja, a tradíciókat Sopronban is őrzik. A halászlé, a töltött káposzta, a kacsacomb és a bejg­li a legnépszerűbb karácsonyi ételek. Fotó: Szalay Károly

Több ételt visznek el, mint eddig

A győri Amstel Hattyú Fogadó, Panzió és Étteremben is sok munkájuk akad a szakácsoknak. Rengeteg elviteles rendelés érkezett hozzájuk.

– A járványt követő évben vált nagyon népszerűvé a rendelés, idén pedig még a tavalyinál is több igény érkezett – mondta el Téringer Dóra tulajdonos. – A legtöbben az ünnep előtti két hétben adják le a rendelésüket, főleg 24-i vacsorát rendelnek. Általában közepes, 4–6 főre való adagokat visznek.

Téringer Dóra elmondta, meleg- és hidegtálakat is készítenek, amelyek közül az utóbbi a népszerűbb. Az ajánlatban a hagyományos ételek mellett, mint a kacsa és a harcsafilé, vannak különleges fogások is, például a jércemell vagy a marhanyelv.

Örök klasszikusok

– A klasszikusokat, mint a halászlé, a tatár bifsztek és a kocsonya, külön is lehet rendelni. Vannak, akik csak ezeket kérik, mások a tál mellé választják őket. A halászlé népszerűsége töretlen, szinte mindenki, aki rendel, kér belőle.

Ebben a rohanó világban Sopronban is egyre többen döntenek úgy, hogy nem szeretnék a szentestét munkával a konyhában tölteni. Kiválasztanak inkább egy megfelelő színvonalú éttermet, és onnan rendelik meg a karácsonyi menüt. Természetesen olyat, ami illeszkedik a családi hagyományokhoz.

Csalló Gábor mosonmagyaróvári étteremvezető jó bort is ajánl a karácsonyi menü mellé. Fotó: Mészely Réka

Magyaros menü bejglivel

– Ezt a tendenciát mi is érzékeljük, idén mintegy tíz százalékkal több a karácsonyi elviteles ételekre leadott rendelés, mint tavaly volt – mondta Erhardt Zoltán, a soproni Erhardt Étterem, Panzió és Kézműves Pékség tulajdonosa. – Nálunk a hagyományos, magyaros menük a népszerűek, a halászlé, a töltött káposzta, a kacsasült és a hidegtál. Extraként ajánlunk még hideg libamájat, de ennek az ára meglehetősen magas, azok választják, akik szeretnének valami igazán különlegeset tenni az ünnepi asztalra. Külön kívánságra sültestálat is készítünk, de szentestére inkább a karácsonyi menük a jellemzők. Ilyenkor a természetes ko­­vásszal készült kenyereinkre is nagyobb az igény, valamint ebben az időszakban mákos és diós bejglit is készítünk, ami év közben nem szerepel a kínálatunkban – sorolta a lehetőségeket. Hozzátette, az ételrendeléseket szombat estig, a pékárut szombat délig lehet elvinni, hiszen a három karácsonyi ünnepnapon nem tartanak nyitva.

– Ezt a három napot a kollégáink és mi is a családdal szeretnénk tölteni. Többekhez hasonlóan a munka helyett a szabadidőt választjuk – mondta kissé fáradtan, de derűsen.