Advent vasárnap kezd kétnapos sztrájkba a Volánbusznál a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet

A Volánbusz közleménye szerint, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet – arra hivatkozva, hogy 2024-re még nem született bérfejlesztési ajánlat – advent második vasárnapjára, azaz 2023. december 10-ére és az azt követő hétfőre, december 11-ére munkabeszüntetést hirdetett a Volánbusznál. A vállalatnál működő közel húsz érdekképviseletből eddig egyik sem jelezte csatlakozási szándékát a munkabeszüntetéshez.

Azt is közölték, hogy a sztrájk tervezett ideje alatt biztosítják az elégséges szolgáltatásokat.

Közzétették azoknak a járatoknak a listáját, amelyek várhatóan nem közlekednek.

Az érintett helyi járatokat (dec. 11.) ITT>>, a település nevére kattintva, a helyközieket pedig (dec. 10) ITT>> és (dec. 11.) ITT>> tudják megtekinteni.

Hozzátették, amennyiben az érintett autóbusz-vezető nem vesz részt a munkabeszüntetésben és felveszi a munkát, akkor a járat menetrend szerint közlekedik.

A Volánbusz közleményében kiemelte, hogy továbbra is vitatja az indokolatlan munkabeszüntetés jogszerűségét és jogorvoslattal él a végzés ellen, amellyel az elsőfokú bíróság elutasította kérelmét a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet által még az idei évre meghirdetett, kétnapos sztrájk jogellenességére vonatkozóan. A vita nem a sztrájk lehetőségéről, hanem az időzítéséről szól. A társaság álláspontja szerint ugyanis az idei évben munkabeszüntetésre sem ok, sem jogszerű lehetőség nincs, hiszen a Kollektív Szerződés keretében a 2023-as évre érvényes bérmegállapodás van hatályban, amit a Volánbusz vezetése maradéktalanul betartott.

Felelős munkáltatóként a társaságnak szándékában és érdekében áll megállapodást kötni a jövő évi bérfejlesztésről. A Volánbusz számára a legnagyobb értéket ugyanis munkatársai jelentik, ezért megbecsüli munkavállalóit és dolgozói megtartására és megelégedésük növelésére törekszik - írják. A Volánbusz korábban már többször is kijelentette és most is hangsúlyozza, hogy elkötelezett a mielőbbi bérmegállapodásban, amit lehetőség szerint legkésőbb 2024. január 20-ig megkötne az arra jogosult érdekvédelmi szervezetekkel. A Volánbusz az eddigi gyakorlatához híven továbbra is nyitott a párbeszédre, a munkavállalókkal való együttműködésre – a munkahelyek stabilitása, megőrzése ugyanis a munkavállalók és a munkáltató közös ügye - emelték ki a közleményben.

Az indokolatlan sztrájk ellenére a Volánbusz haladéktalanul megkezdte az arra történő felkészülést. A még elégséges szolgáltatásnak megfelelő menetrendet a személyszállítási törvényben előírt határidőn belül, két nappal a munkabeszüntetés megkezdése előtt nyilvánosságra hozta. Az elégséges szolgáltatás keretében az első nap a járatok 80, a második nap pedig az 55 százaléka közlekedni fog, ez azt jelenti, hogy a Volánbusz a két nap során összesen mintegy 23 ezer kieső járattal tervez országszerte. Amennyiben az adott járatok közül az érintett autóbusz-vezetők nem csatlakoznak a munkabeszüntetéshez és felveszik a munkát, akkor még több járat közlekedik majd menetrend szerint. A részletes tájékoztatás itt olvasható.

A munkabeszüntetés miatt az advent második vasárnapján, és az azt követő hétfőn várható fennakadások miatt a Volánbusz az utasok türelmét és megértését kéri.

A bíróság első fokon jogszerűnek ítélte a Volánbusznál szervezett sztrájkot

A Fővárosi Törvényszék első fokon jogszerűnek ítélte a Volánbusznál tervezett munkabeszüntetést; az egyelőre nem jogerős végzés alapján a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) úgy véli, hogy megkezdhető a december 10-11-re bejelentett munkabeszüntetés - közölte a szakszervezeti szövetség szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a bíróság a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezetnek - a MOSZ tagszervezetének - adott igazat a sztrájk jogszerűségének megállapítása iránt indult nem peres eljárásban, amelyben a Volánbusz Zrt. kérelmét elutasították.

A bíróság megítélése szerint a jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartó sztrájkfelhívás és tervezett sztrájk bejelentése, amelyről megfelelően tájékoztatták a munkáltatót, önmagában nem minősül az együttműködési kötelezettség megsértésének. Továbbá nem minősül a szakszervezet eljárása sztrájkjoggal való visszaélésnek sem.

Rögzítette a törvényszék azt is, hogy a sztrájkfelhívás nem tekinthető idő előttinek. A sztrájk jogszerűségét ugyanis nem érinti az, hogy a felek általában az év mely időszakában kötnek bérmegállapodást - ismerteti a Munkástanácsok.

A közleményben kiemelték: bár a végzés nem jogerős, a MOSZ álláspontja szerint biztonságosan megkezdhető a 2023. december 10-11-re bejelentett munkabeszüntetés, így azt a "még elégséges szolgáltatás" biztosítása mellett megtarthatják.

A Munkástanácsok támogatja tagszervezete törekvéseit, és szolidáris a tervezett munkabeszüntetéssel, amelynek érdemi és jelentős bérfejlesztés elérése a célja. Ezért a MOSZ közleményében felszólította a Volánbusz Zrt. tulajdonosát - az illetékes minisztériumot -, hogy mielőbb kezdeményezzen érdemi bértárgyalásokat a munkavállalói érdekképviseletekkel.

A Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) november 24-én jelentett be a honlapján sztrájkot december 10-11-re a 2024-re szóló bértárgyalások felgyorsítása érdekében, a Volánbusz Zrt. azonban indokolatlannak tartotta a tervezett kétnapos munkabeszüntetést. A SZAKSZ a sztrájkot azért helyezte kilátásba, mert a Volánbusz a szakszervezet 25 százalékos bérfejlesztési igényére a tulajdonos felhatalmazásának hiányában november 24-én nem tudott a munkavállalói oldalnak ajánlatot tenni. A Volánbusz Zrt. pedig azt hangsúlyozta november 24-én az MTI-nek küldött közleményében, hogy a társaságnak felelős munkáltatóként szándékában és érdekében áll megállapodást kötni a jövő évi bérfejlesztésről. Elkötelezettek abban, hogy legkésőbb 2024. január 20-ával lezárják a jövő évi bértárgyalásokat, és megkössék a bérmegállapodást az arra jogosult érdekvédelmi szervezetekkel - szögezték le.

Frissítve:

A BKV-s szakszervezet szerint a kialakult helyzetért a munkáltató a felelős - EKSZ-tagok is sztrájkolhatnak

Egyetért a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) december 10-11-ére szervezett munkabeszüntetésével az Egységes Közlekedési Szakszervezet, s a Volánbuszos tagjai saját döntésük alapján csatlakozhatnak is a sztrájkhoz – közölte az EKSZ.

Megérti és egyet is ért a Volánbuszos dolgozók érdemi bértárgyalások megkezdésére irányuló követelésével az EKSZ elnöke. Naszályi Gábor leszögezte, miután a Fővárosi Törvényszék első fokon jogszerűnek ítélte a SZAKSZ által kezdeményezett sztrájkfelhívást – amit korábban a munkáltató támadott meg a bíróságon –, kétség sem férhet ahhoz, hogy a Volánbuszosok munkabeszüntetésének már nincs akadálya. Az EKSZ elnöke azonban határozottan állítja, a kialakult helyzetért elsősorban a munkáltató, a MÁV Zrt. a felelős – mondta a Vállalati Érdekegyeztető Tanács december 6-ai ülése után. Naszályit, aki maga is részt vett az ülésen, végtelenül felháborította a munkáltató magatartása. A Volánbusz Zrt. képviselője ugyanis a megbeszélésen a munkáltató állásfoglalását képviselve közölte, hogy a cég mindent megtesz majd azért, hogy a szolgáltatást a lehető legkisebb mértékben akadályozza a sztrájk. Az elnök úgy véli, a felelősöknek a munkabeszüntetés elkerülésén kellene fáradozniuk, akár folyamatos tárgyalással, a szakszervezettel való megegyezésre törekedve, s nem a sztrájkra készülni a béremelési igénytől való merev elzárkózással.

Naszályi fontosnak tartja leszögezni, nem a béremelés mértéke, csupán az érdemi tárgyalások megkezdésének kikényszerítése az elsődleges cél, ami miatt a társszakszervezet ehhez a végső megoldáshoz folyamodott. A mértékről majd akkor lehet tárgyalni, ha sikerül kikényszeríteni a munkáltatói ajánlatot. A sztrájk által okozott valamennyi fennakadás és egyéb következmény a munkáltató felelőssége.