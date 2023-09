Informatikai fennakadás miatt órákra leállt a termelés a Volkswagen csoport több üzemében is. A probléma még szerda délben keletkezett, de a gyártás csak csütörtök reggelre indult be mindenhol – írja az autoszektor.hu.

Az informatikai infrastruktúra működése helyreállt, "a hálózat ismét stabil" – közölte a cég csütörtök reggel. A leállás egyébként a győri Audit is érintette. Az eddigi adatok szerint informatikai támadás nem történt, és nincsenek arra utaló jelek, hogy külső hatások okozták a fennakadást.