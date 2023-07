Évek óta emelkednek hazánkban a termőföldárak. 2022-ben minden eddiginél nagyobb volt a drágulás ezen a területen. Az MBH Bank Nyrt. közleménye szerint tavaly csaknem 10 százalékkal került többe egy hektár föld, mint az azt megelőző évben. Egy hektár szántó átlagára 1,94 millió forint volt 2022-ben. A Dél-Dunántúlon, Közép-Magyarországon, az Észak-Alföldön és a Dél-Alföldön a legdrágábbak az aranykoronák. A piacon nagy a kereslet.

Győr és Sopron a legdrágább

Az országos tendencia a régióban is érzékelhető. Mi több, a banki elemzésből derül ki, hogy Győr-Moson-Sopron volt a legdrágább 2022-ben a 2,5 milliós hektáronkénti átlagárral. A szántó művelési ág átlagával is az élmezőnyben vagyunk, átlépve a 2,6 millió forintos szintet. Természetesen térségenként azért vannak különbségek.

Az adatok azt mutatják, hogy a Győri, a Mosonmagyaróvári és a Soproni járásban 2,4 millió forint felett volt az átlag, a Csornaiban és a Kapuváriban 2,1 és 2,4 millió körül alakult. A Téti és a Pannonhalmi járásban 1,5 és 1,8 millió között mozgott az átlagár. Vannak persze kirívó esetek. A termőföld-adásvételek hivatalos „kifüggesztési” oldalán találkoztunk a Csornai járásban 4 és 5 millió forintos hektáronkénti árral is, míg Sopronban egy ezer négyzetméteres szántó szerződése 4,6 millió forintról szól.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke, Németh Gergely érdeklődésünkre elmondta: komoly, nagy területek nem nagyon jelennek meg a piacon. Leginkább az örökösök válnak meg új birtokaiktól.

Nagy a kereslet a földre. Még úgy is, hogy az OTP Értéktérképe szerint 2022-ben 19 százalékkal kevesebb volt az adásvétel, mint 2021-ben.

„Tíz százalék körüli volt valóban az áremelkedés. Én úgy látom, hogy Sopron és környéke a legdrágább, de közel egy szinten van vele Mosonmagyaróvár és Győr is. Csornát is említhetem, hiszen ott is átlag feletti vételárak vannak” – tette hozzá Németh Gergely.

Az örökösök adnak el

Dr. Horváth Diána csornai ügyvéd is a termőföldárak folyamatos emelkedését tapasztalja praxisában évek óta. Úgy látja, akár szomszédos települések között is komoly eltérések lehetnek az átlagot illetően.

– Kereslet mindig van a föld iránt és egy-egy meghirdetett tábláért nagyon hamar jelentkezik vevő. Egy véges erőforrásról van szó, amiből akármennyit nem lehet felhalmozni, így az érdeklődés kiemelkedő. Megnéztem és nálam az adásvételi szerződések száma a tavalyihoz képest idén is emelkedett, tehát mondhatjuk, hogy élénk a piac. Annak is utánanéztem, hogy az idén gazdát cserélt földek jó része örökölt volt. Az is jellemző, hogy leginkább azok az örökösök adják el földjüket, akik nem az adott településen és nem mezőgazdaságból élnek. Nem mindenki válik meg persze az így szerzett birtokától, de leginkább ők azok, akik eladásra kínálják – tájékoztatott tapasztalatairól dr. Horváth Diána.

Nehéz földet venni

Pethő Zsolt Szanyban gazdálkodik. A Kisalföldnek azt mondta, szívesen bővítené gazdaságát, de vannak akadályok. Egyrészt a tulajdonosok irreálisan magas összegeket kérnek földjükért.

– Másrészt a nagyobb gazdaságok a meghirdetett területeket elhappolják előlünk, kisebbek elől, ha kell, az árak felverésével is. Így nekünk csökkennek az esélyeink és el kell gondolkodnunk, hogy mi az a határ, ami fölé már nem mehetünk. Kínálat egyébként van, de jellemzően túlzott eladási árakkal. Én legutóbb egy, a faluból elszármazott örökössel kötöttem szerződést, vele viszonylag könnyen megegyeztünk – fejtette ki Pethő Zsolt.