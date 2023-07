– A magyar szőlészek és borászok elkötelezettek a környezetkímélő technológiák alkalmazása és a környezetterhelés csökkentése mellett. Ez a vállalás a hegyközségi tagok belső meggyőződéséből ered, hiszen az évről évre megújuló természet körforgásában dolgoznak. Fontos a biológiai sokszínűség megőrzése, de a fenntartható gazdálkodásnak nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági aspektusai is vannak. Biztosítani kell az ágazat szereplőinek megélhetését is, ezért is kezdeményeztünk tárgyalásokat az illetékes minisztériumokkal