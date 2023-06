Átadták Abda termelői piacát és közösségi terét szombat délelőtt. Joggal mondhatjuk hogy az eddig is rendezvénytérként üzemelő területet birtokba vették a helyiek, mert ki árulni, ki vásárolni, ki csak a társaság kedvéért, de a település apraja nagyja kíváncsi volt az Agóra debütálására.

Nagy István agrárminiszter köszöntőjében kiemelte, hogy már a járványhelyzet is megmutatta milyen fontos hogy ne csak boltokban lehessen vásárolni. – A lakótelepeket úgy építették, hogy először nem alakítottak ki utakat és járdákat, csak azután hogy a beköltöző lakók már kijárták az ösvényeket. Hasonló módon történt itt is az Abda Agóra kialakítása: valós igényekre adott válaszként történt a fejlesztés. A helyiek vágya pedig kormányzati szándékkal is egybevág, hangsúlyozta a miniszter. – 2010-ben megközelítőleg 5000 kistermelő volt, 2022-ben már 22 475-öt tartottunk nyilván. Az élelmiszerellátás kulcskérdés, és cél a rövid ellátási láncok, a helyben termelt áru támogatása. 56 millió hatszáznégyezer támogatást nyert Abda a piacra.

Szabó Zsolt a település polgármestere elmondta, hogy bár 2018-ban a pályázatukat elutasították, de nem adta fel a település. – A fedett 18 asztalos árusítóhely mellett irodahelyiséget alakítottunk ki, a logisztikát elektromos jármű segíti, este napelemes ledes világítótestek adnak fényt a rendezvényeknek.

De a kialakításkor arra is igyekeztek figyelni, hogy a térkő és a zöld terület aránya ne boruljon nagyon a kő javára.

Németh Tamás a Pannónia Kincse Leader Egyesület képviseletében elmondta, hogy bár korábban a szervezet tevékenységétől távol állt a piacok támogatása, szervezése, látszik, hogy a jövő jelszava a helyben helyit.

Abda település plébánosa meg is áldotta az új közösségi teret.