„Gasztrorendezvénnyé válik az idei VinÓvár, amelyen a kiváló borok mellett a kézműves hazai sörök gyártását is bemutatjuk október 14-én. A kétfordulós borversenyt újra dr. Mészáros Gabriella nemzetközi borakadémikus vezeti, akinek a szakértelme garantálja, hogy a legméltóbb borok viselhessék az egyetem és a város borai címeket” – jelentette be Vajas Péter főszervező, aki a VinÓvár társszervezőivel egyeztetett az óvári várban.

Dr. Szalka Éva, az Albert Kázmér mosonmagyaróvári kar dékánja szerint hatalmas lehetőség, hogy a hallgatóik új ismereteket szerezhetnek a programhoz kapcsolódó szakmai napon, amelyen dr. Mészáros Gabriella is előadást tart. A dékán szerint a VinÓvár jó hírét viszi az egyetemnek, így az intézmény marketingjét is segíti. Németh Attila társszervező a rendezvény szakmai fejlődéséről számolt be: céljuk, hogy hidat képezzenek a tudományos élet és a piaci szereplők között, ezért a jövőben közös kutatás-fejlesztési programokat is terveznek.

Árvay István mosonmagyar- óvári polgármester örömét fejezte ki, hogy a program többnapos gasztrofesztivállá alakul, ami a helyi turizmust erősíti. Ennek fontosságát emelte ki Péntek Marica, az óvári vár létesítményvezetője is.

Kovács-Csomor Zsolt, az Óvári Gazdászok Szövetségének elnöke hangsúlyozta, a VinÓvár nemcsak a jelenlegi hallgatóknak, hanem az öregdiákoknak is jó lehetőség a találkozásra.