Június utolsó napjaiban az őszi árpa betakarításával kezdődik meg az aratás, amely aztán egy hónapos kemény munkát jelent. A hozamok jónak ígérkeznek, őszi búza, őszi árpa esetében hektáronként hat-hét tonna várható – számoltak be róla a lapunk által megkérdezett gazdálkodók.

– Hagyományosan mintegy 100 ezer hektárról takarítják be a gazdák a terményeket Győr-Moson-Sopronban: őszi árpa 20 ezer, repce 15–20 ezer, őszi búza 50 ezer hektáron terem, a maradék 5–10 ezer hektáron pedig egyéb kalászosok, így például magborsó található – tájékoztatta lapunkat Szabó Lajos, a vármegye fő-falugazdásza.

– Az aratás kezdete a népi hagyományban a június végéhez, Péter, Pál napjához köthető. A régi kétmenetes betakarítást mára modern gépek végzik egy menetben, így néhány nappal csúsztathatók a munkák, de a növény érése júliusra fordulva megkezdődik. Az őszi búzát valamivel később, július 10. környékén kezdik aratni – részletezte Szabó Lajos főfalugazdász, aki hozzátette: élelmünkről van szó, fontos a feladat. Ilyenkor folyamatosan mozognak az utakon a nagy munkagépek, kérik a lakosság türelmét.

A repce lóg ki egy kicsit

A főfalugazdász érdeklődésünkre elmondta, a hozamok tekintetében kedvezők a kilátások, a fő terményt jelentő őszi búzánál ez hektáronként 6 tonnát vagy még magasabb termésátlagot jelent. Az őszi árpa szintén szépen terem, talán a repce az, aminél a termésátlag kicsivel gyengébb lehet, a növény a tél végi időjárást megsínylette. A tavalyi szélsőségesen aszályos hónapok után az idei csapadékos tavasz nagyon kellett, a bizonytalanságot ezúttal inkább az alacsony felvásárlói árak jelentik, több ok miatt is még mindig nincs fixen kialakult felvásárlási ár.

Megkímélte a földet a tavalyi aszály

Komjáti Zoltán péri gazda ugyancsak az alacsony felvásárlási árakra panaszkodott, mondván, úgy néz ki, hogy a tavalyi összegek felét kínálják csak nekik, őszi árpánál még annyit sem. Így aztán ő is kivár az eladással addig, amíg tud, hátha javul a helyzet. Árpát 35, repcét 15 hektáron vetett.

– A búza és az árpa hozama is hat-hét tonna lehet hektáronként, egyelőre nincs okunk a panaszra. A repcénél ugyanez a szám három tonna lehet. A repce kicsit megdőlt, talán sok csapadékot kapott, kicsit zsíros neki a föld, a tavalyi nagy aszály nem használta el, benne maradtak a tápanyagok – tette hozzá. Napraforgója és kukoricája is van, azok betakarítása persze még messze van, de ugyancsak kecsegtető állapotúak.

Komjáti Zoltán péri gazdálkodó szerint is jó hozamok várhatók, az eladással azonban egyelőre kivár, hátha nőnek a felvásárlási árak.

Fotó: Rákóczy Ádám



Alacsony áron veszik

Tavaly a gazdák átlagosan 40 ezer forintért vették a műtrágyát mázsánként, a magas inputárakat, így az alacsony felvásárlási árakat idén csak a kimagasló hozamokkal lehet ellensúlyozni, felelte érdeklődésünkre Derdák Gábor egyházasfalui gazdálkodó.

– Most kötöttem le a repce mázsáját 15.200 forintért, az árpára 4500 forintos ajánlatot kaptam – mondta lapunknak. Ezek az összegek jóval kevesebbek, mint egy éve. Derdák Gábor hatvan hektáron gazdálkodik, mint mondta, a kilátások viszont jók, az időjárás idén kegyes volt.

– A repce hektáronként három tonna felett hozhat, még úgy is, hogy az uniós rendelkezések miatt nagyon sok növényvédő szer már nem használható. Az őszi búzánál termékenyülési gondok voltak, gombás betegség is megtámadta a növény egy részét. Amelyik fajta ellenálló volt, ott hét tonna felett lehet a hozam. Az őszi árpát is gomba támadta meg, a levelek jelentős részét elpusztította, de hat tonna lehet a hozam hektáronként. Szóját, cirokot, őszi mákot is tartok, utóbbi hektáronként 800 kilogrammot hozhat – mondta el az egyházasfalui gazdálkodó.