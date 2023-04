- Meggyőződésünk, hogy a gazdasági sikerek és a fenntarthatóság kéz a kézben jár. Ennek szellemében tettük Next Level stratégiánk egyik központi elemévé. Vállalatunk 2020 óta karbonsemlegesen működik és továbbra is azon dolgozunk, hogy folyamatosan csökkentsük tevékenységünk ökológiai lábnyomát - emelte ki beszédében Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke. - Ezen törekvésünk egyik alappillére a geotermikus energia felhasználása, melynek köszönhetően a 2022-2023-as fűtési szezonban néhány hét kivételével kizárólag geotermikus energiával fűtöttük központi gyáregységeinket - tette hozzá.

Az Audi Hungaria 2015 óta használ geotermikus hőenergiát, hiszen a gyár hőigénye 5 700 háztartás hőenergia-felhasználásának felel meg. A vállalat a geotermikus energia használatának köszönhetően éves szinten 21 000 tonnával csökkenti szén-dioxid kibocsátását. A négykarikás győri vállalat energiaellátásának jelentős részét a megújuló geotermikus hőenergia és Európa legnagyobb tetőre épített, összesen 160 000 négyzetméteres napelemparkja biztosítja. Ezen felül a keletkezett hulladék szinte 100 százalékát hasznosítják.

- A föld hője a mi energiánk. A telephelyünk hőenergia-igényének több mint 70 százalékát lefedjük. Ennek köszönhetően vállalatunk a geotermia legnagyobb ipari felhasználója Magyarországon. A rendszer évente legalább 82 000 megawattóra hőenergiát biztosít számunkra - mondta el Alfons Dintner.

A Magyarországon megtermelt geotermikus energia egyharmadát jelenleg Győr használja fel

- Orvos-polgármesterként az egyik legfontosabbnak tartom a győriek egészségét és a környezet védelmét. Ezt a szemléletet igyekszünk meghonosítani, szervezeti feltételeit pedig már meg is teremtettük az önkormányzatnál. Megválasztásomat követően nagyobb hangsúlyt fektettünk a környezetvédelemre, létrehoztuk a Környezetvédelmi Bizottságot a Zöld Győr szellemében. Idén már harmadik alkalommal rendezzük meg a Győri klíma EXPO-t, amely jelentős szerepet játszik a lakosság szemléletformálásában - mondta el dr. Dézsi Csaba András polgármester, aki azt is kiemelte, hogy milyen büszke arra, hogy védetté nyilvánították többek között a Püspökerdőt, és számos fásítási programot indítottak. -Nap mint nap egyre többet teszünk annak érdekében, hogy városunk még élhetőbb legyen. A Legelhetőbb város címet elnyert településként különös gondot fordítunk az energiahordozók minőségére is, nemcsak az ár, hanem a környezet- és egészségvédelem szempontjából. Ezért is ösztönöztük a távfűtésért is felelős városi cégünket (Győr-Szol. Zrt.) arra, hogy a lehető legnagyobb arányban használjon fel megújuló energiaforrásokat - hangsúlyozta a polgármester.

A klímacéljaink elérése érdekében nincs más lehetőségünk, mint a kibocsátás csökkentése

Németh Zoltán, Győr-Moson-Sopron vármegye elnöke kiemelte beszédében, hogy a zöldenergia ilyen mértékű igénybevétele a klímavédelem ünnepe. - Mint környezetmérnök és mint a vármegye elnöke is kiemelten fontosnak tartom az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, hisz a Kisalföldön lévő erdők csak a térségben kibocsátott CO2 töredékét képesek elnyelni. A klímacéljaink elérése érdekében nincs más lehetőségünk, mint a kibocsátás csökkentése - fogalmazott.

- A geotermikus energia a zöldenergiák közül is a legjobb és legbiztosabb, hiszen az energiatermelés nem függ a napszakok, a szél erejének változásától, vagy a vízhozam ingadozásától. A hőtermelés stabil, állandó. A gázfüggetlen energiatermelés pedig a környezetvédelmi mellett most már nemzetgazdasági szempontból is kiemelt érdekké vált - hangsúlyozta Németh Zoltán.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a klímaváltozás hatása nem csak globálisan, hanem regionális szinten is érezhető.

- Felelősek vagyunk egymásért, hiszen a károsanyagkibocsátás nem áll meg a gyárkapunál és a város határánál, így mindannyiunk közös érdeke, hogy minél kevesebb szennyezőanyag terhelje a környezetünket. Győr-Moson-Sopron vármegyében a szén-dioxid legnagyobb arányban az energiafogyasztásból jut a légkörbe, mintegy 1,7 millió tonna, az erdőterületek természetes módon ennek mindössze 8 százalékát képesek megkötni - ismertette a vármegye elnöke.

A bőnyi geotermikus erőmű. A győri hőszolgáltatásban minden megújuló energiaforrást, ezen belül a geotermikus energiát szeretnék minél nagyobb arányban felhasználni. Fotó: PannErgy Zrt.

Gyimóthy Dénes, a PannErgy Nyrt. igazgatótanácsának elnöke elmondta, hogy nagyszerű érzés olyan partnerekkel együtt dolgozni, akiknek az üzleti sikerek mellett a környezeti fenntarthatóság és a társadalom önzetlen támogatása is ugyanolyan fontos.

- Győr városa és az Audi Hungaria kétségtelenül ilyen partnerek. A szakmai tudás mellett ennek köszönhetjük, hogy Győrben egy egyedülálló zöld energetikai rekord hőenergia átadást ünnepelhetünk.

A 100 éves vállalati múlttal rendelkező cég a közép-kelet-európai régió piacvezető nagymélységű geotermikus hőtermelője. Évente közel 60 ezer lakásba és egyéb intézménybe jut el az általuk kitermelt geometrikus energia. - Évente 13 millió köbméter hévíz energiát hasznosítunk, megőrizve a föld kincsét és így teljes visszasajtolva - fejtette ki Gyimóthy Dénes, aki büszke arra, hogy 2021-ben elnyerté a rangos „Felelősségvállalás, fenntarthatóság, felelős vállalatirányítási díjat” a Budapesti Értéktőzsde "BÉT Legek 2021" programjának keretében.