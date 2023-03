Pusztán gazdasági megfontolásból nem minden esetben éri meg tyúkot tartani. Az élelmiszerárak mellett a takarmány­árak is emelkedtek. Azok, akik évek-évtizedek óta tartanak a háznál tyúkot, már berendezkedtek erre. Sokaknál a kertben napraforgót, kukoricát, egyéb takarmánynövényeket nevelnek, munka mellett sem okoz gondot az állatok mindennapi ellátása, és ez utóbbi, amit a legtöbben figyelmen kívül hagynak.

Hangok, szagok, legyek

A tyúkok hajnalban kelnek, a nappal együtt, ilyenkor szokás kiengedni őket kapirgálni, estefelé pedig, napnyugtával térnek vissza a helyükre. Ha külön tyúkudvart kerítünk le nekik, számolnunk kell vele, hogy a zöld hamarosan el fog tűnni onnan.

– Óriási pofon volt, amikor észrevettem, hogy tavasszal kopasz maradt az udvarnak az a része, ahol a baromfik vannak. Nekünk soha nem voltak tyúkjaink, a feleségem pedig elegánsan elhallgatta ezt a részt – meséli Kovács Gábor, aki családjával néhány éve költözött falura. – Sokat költöttem a pázsitra, de megoldottam az esztétikát mulccsal és szalmával. A friss tojásnak tényleg nincs párja, ám sok dologra oda kell figyelni, én is csak most tanulom.

A tartásuk szagokkal, rágcsálókkal, több léggyel jár, ezekre is gondolni kell, és a hangokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Jó szomszédságnak vethet véget egy hangos kakas vagy a tyúkudvar állandó „zaja”.

A baromfik mindennapi ellátásának nehézségeivel sokan csak később szembesülnek. Illusztráció

Fotós: Cseh Gábor / Forrás: MW archív

Kakast nem muszáj venni

Egy előnevelt tojó 3–5 ezer forint is lehet, általában 5–10 tyúkot tartanak egyszerre. Kakast akkor kell a házhoz hozni, ha magunk gondoskodnánk a szaporulatról.

– Nálunk krédli tyúkok vannak egy japán kakassal – mutatja baromfiudvarát Szántóné Erzsébet. – A krédli egy sváb fajta, közepes méretű, a tojása is közepes, viszont egész télen tojik, ellentétben a többivel. Önfenntartó, összecsipegeti az udvarról a napi betevőt. Kevés takarmányt kell vennem, a hátsó kertben minden évben ültetek napraforgót számukra. A konyhai hulladékot is odaadom nekik, a trágyát felhasználom a kertben és a komposztban.

Aki nem maga állítja össze a baromfiak takarmányát, bolti keveréket vásárol. Ezek általában 25–40 kilós zsákokban kaphatók, s a fejlődési szakasznak megfelelően úgy állították össze, hogy megfelelő arányban vannak jelen bennük a fehérjék, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek. Az áruk változó, a kisebb kiszerelések 6–10 ezer forint körül, a nagyobbak 15–25 ezer forintos áron kaphatók.

Figyelni kell a takarmányra

Megfelelő takarmányozás nélkül nem fogjuk tudni, miért nem nő a csirke, miért nem kezdett már el tojni, miért csipkedik egymást a tyúkok. A folyamatos vízellátásról is gondoskodnunk kell télen-nyáron. S még szó sem esett az egyéb vitaminokról vagy a tyúkól építéséről, vásárlásáról, de rövid utánaszámolást követően kimondható, hogy körülbelül 200 forintba kerül a hobbitojások darabja.