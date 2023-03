Az elmúlt időben drasztikusan megemelkedtek a lakásárak. Az ingatlannet.hu statisztikái alapján az elmúlt két évben 50 százalékkal drágult az ingatlanok négyzetmétere, 2018-hoz viszonyítva pedig 100 százalékkal lett magasabb az értékük. Ezzel arányosan a legtöbb biztosító díjat emelt, az összeg pedig elsőre soknak tűnhet, de a szakemberek szerint az a legrosszabb, ha ezt nem fogadjuk el.

– Szerencsére kevesen utasítják el az új ajánlatot. Az már gyakoribb probléma, hogy nem jelentik be az ingatlanon történt változtatásokat, így pedig könnyen alulbiztosítottá válhat a ház – mondták el Keresztes Judit és Vaday Tamás, a győri Tepénzed pénzügyi tanácsadói.

– Volt olyan esetünk, amikor a biztosítás csak feleakkora területre vonatkozott, mint amekkora az ingatlan tényleges mérete volt. Mint kiderült, a melléképület később épült, és nem jelentették be. Ugyanez vonatkozik a tetőbeépítésekre, a napelemekre és a belső felújításokra is – sorolták Keresztes Judit és Vaday Tamás, a győri Tepénzed pénzügyi tanácsadói. – Ha nem jelentjük be a változtatásokat, fejlesztéseket, akkor a biztosító csak az eredeti biztosítási összeggel arányos értékben fog fizetni, hiába nagyobb mértékű a kár. Ez a kisebb mértékű károk esetében is érvényes.

A szakemberek elmondták: a biztosításkötésnél a biztosító ajánl egy hozzávetőleges összeget, de ezek nagymértékben, akár több tíz millió forintban is eltérhetnek egymástól, ezért érdemes figyelni.

– Néhány évente érdemes felülvizsgálni a lakásbiztosítást, hiszen ha az ingatlanban nem is történt komoly változtatás, az ingóságok terén lehet jelentős értéknövekedés. A mostani piaci áremelkedés tükrében azonban célszerű újrakalkuláltatni az ingatlanunk értékét, és ha sokkal magasabbra jön ki, ajánlatos új biztosítást kötni vagy a meglevőt mó­­dosítani.

Vaday Tamás és Keresztes Judit kiemelte, nagyon fontos, hogy a kárt követő néhány munkanapon belül jelentsük be az esetet, mert ha nem tesszük, az megnehezíti a kifizetést.

– Arra is láttunk már példát, hogy valaki nem a javításokra fordította a biztosításból szerzett összeget. Tehát ha a szél megbontja a tetőt, és a kapott pénzből nem javíttatjuk meg, s egy későbbi vihar tovább rontja a helyzetet, vagy beázik a tető, akkor már a biztosító nem fog fizetni.

A társasházakban a vezetékesvíz-kár a leggyakoribb, míg a családi házakat inkább az elemek – vihar, villám, szél – rongálják meg.

– Tipikus hiba, hogy ha valaki felújításba kezd, nem jelzi a biztosítónak. Ilyenkor érdemes külön ideiglenes biztosítást kötni erre a célra, mivel ha akkor jön egy vihar, amikor a tetőnket megbontottuk, és elázik minden, a biztosító nem köteles fizetni, akkor sem, ha van biztosításunk viharkárra.