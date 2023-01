A költségek növekedése miatt az elmúlt hónapokban Győr-Moson-Sopronban is több szálloda, étterem és vendéglátóhely zárt be: Sopronban a Hotel Lövér, a Rózsakert étterem, a Graben, a Vadászkürt, a Puskás, Mosonmagyaróváron a Kránitz Pékség, Vámosszabadin a Vidra csárda, Győrben a Benedetto cukrászda.

Mi is beszámoltunk róla, hogy a győrújbaráti Mákos Guba is lehúzza a rolót. Sajnos a névsor korántsem véges. Az újabb áldozatok egyike a győri Kálvária Street, amely hat éve nyitott, hat alkalmazottal zárt be. Az étterem tulajdonosa, a mérnök­végzettségű Nagy Norbert 18 éves audis múlttal, vendéglátós család tagjaként vágott bele álma megvalósításába.

– Bezárok, mert a költségek növekedése horribilis: az egyik hónapban háromszorosa lett a gázszámla, a következőben újabb kétszerese – mondta. – Az áramszámla 130 ezerről 390 ezerre emelkedett, a beszállítók pedig szóltak, hogy az első negyedévben húsz százalékkal emelik az áraikat. Árstopos élelmiszert nem vehetek: nekem az olaj literje körülbelül ezer forint, a liszté négyszáz, a cukoré hatszáz. A környéken az egyik legolcsóbbak voltunk tisztességes adagokkal, sok helyre szállítottunk, de egyre kevesebbre: ahová korábban négy adagot kértek, mára kettőt. Hetek óta matekoztam, mi legyen; elég volt, belefáradtam.

Eddig bírták, nyugalomra vágynak – Tóth Miklós, a Szürkebarát üzletvezetője. Fotó: Rákóczy Ádám

Emelkedő kiadások

A győri belváros ismert, 36 éve működő étterme, a Szürkebarát is bezárt.

– Az áramcéggel kötött szerződésünk lejárt, az új a régi háromszorosa lett volna. De nem ezért hagytuk abba – magyarázta Tóth Miklós üzletvezető, aki húsz éven át vezette az éttermet. – A rezsit még csak kigazdálkodnánk, de munkaerőt nem találtunk. Folyamatosan jöttek a vendégek, annyian, hogy néha megszakadtunk, de nem mindegy, hogy nyolcan-tízen vagy ketten dolgozunk. Nem győztük, fogytam tizenöt kilót.

Nincs munkaerő

Tóth Miklós sokat gondolkodott azon, hogy miért nincs szakács, nincs felszolgáló. Szerinte sokan Ausztriában dolgoznak, ráadásul kevesebb gyerek születik, mint néhány évtizede, szűkös a merítési lehetőség. Hónapok óta keres munkaerőt, senki sem jelentkezett. A helyiség az önkormányzaté, meghirdette, nem akadt jelentkező. Mostanra ketten maradtak kolléganőjével, mindketten nyugdíjasok.

Már nem éri meg

A Mackó Kuckót 14 éve és hét hónapja nyitotta meg Győr-Rév­faluban Juhász Attila, idén már nem nyitott ki. Mint a Kisalföldnek elmondta, részben a rezsi, részben az alapanyagköltségek növekedése tette be a kaput.

– Augusztusban leültem, átszámoltam, és azt mondtam magamnak, hogy év végéig még megpróbálom működtetni a helyet – mondta Juhász Attila. – Már nem éri meg nyitva tartani. A forgalom visszaesett, főleg a kiszállítás a nyári, muszájból megtett áremelés után. Azt látom, hogy most egy ideig biztosan nem lesz kedvezőbb a gazdasági környezet.

A tulajdonos hozzátette, hogy a pandémia óta óvatos volt, egyedül vitte a boltot, így a rezsije „csak” a duplájára nőtt. Elmondása szerint egy időre biztosan kiszáll a vendéglátásból. A zárást bejelentő bejegyzésében azt írta: 2008. május 14-én nyitott, 11.30-kor már hiányzott egy darab a bal hüvelykujjából, előző este még be is lázasodott az izgalomtól. Hét évig az Erzsébet ligetnél is volt egy Mackó Kuckó – mára egy sincs.

Nagy Norbert régi álma volt egy saját étterem. A Kálvária Street hiába szállított ki ebédet sokaknak Győrben, ilyen körülmények között azonban nem volt érdemes működtetni. Fotó: Rákóczy Ádám

Tizenötszörös költség

A győri Golden Ball Club Wellness Hotel & Spa jövő keddtől, január 10-től tart zárva március elejéig. Az intézkedés a szállodát, az éttermet, a fitnesz- és wellnessrészleget, a squash­pályát egyaránt érinti.

– A gáz- és villanyszámlánk úgy, hogy nem kell fűtenünk, naponta 500–600 ezer forint – nyilatkozta lapunknak Kun Ferenc igazgató. – A 2021-es évhez képest a mostani fűtési szezonban tizenötszörösére emelkedtek a költségeink. Jelenleg ezt nem lehet kitermelni. Egy esetleges telt háznál talán, de az emberek terhei is növekedtek, kevesebben keresik fel a szállodákat, mint korábban.

A cég két hoteljéből egyet tartanak nyitva, a dolgozók ott kapnak munkát. Kun Ferenc hozzátette, hogy a wellnessrészleget mindenképpen be kellett volna zárniuk, ugyanis télen egyszerűen észszerűtlen nyitva tartani ilyen költségek mellett. A fitnesz-wellness bérletek természetesen a zárva­tartás idejével meghosszabbodnak.