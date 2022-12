Szinte minden évben ugyanazt keresik a vásárlók. Mivel úgy tartják, hogy a csirke elkaparja a szerencsét, ezért az szilveszterkor nem fogy.

A disznóhúsból is minimális a forgalmunk a két ünnep között, szilveszterre többnyire a bőrös húsokat keresik.

A marhahúsból főként a tatárbifsztek alapanyaga megy. A malac és a süldőhúsok, a kocsonyának való és a virsli a sláger – erősítette meg vélekedésünket Széles Zoltán, a Széles húsüzlet tulajdonosa.

A hagyomány szerint a malac kitúrja a szerencsét, ezért fogyasztjuk újévkor. A malac nem más, mint fiatal sertés. Életkorától függően a növendék állatok esetében megkülönböztetjük a szopós malacot, az elválasztott malacot és a süldőt.

A ropogós bőr titka

– A kismalacok, avagy a „tejes”, választási malacok élőben körülbelül tizenhét, vágva körülbelül tíz kilogrammosak – tudtuk meg Széles Zoltántól. – Üzleteinkben van egész malac is, bár azt csak kevesen viszik, ezért negyedeljük, egy darab két és fél, három kilogrammos lesz. A süldő az első évében lévő, idei születésű, még ki nem fejlett, fiatal, serdülő malac. Mint ahogy Móricz Zsigmond írja egy helyen: „Szép süldőnek kell lenni, legalább negyven kilósnak”. A süldőnek már van egy-két centiméter vastagságú zsiradék, szalonna a bőre alatt és a húsa is érettebb, mint a szopós malacé.

Legértékesebb részei a szűzpecsenye, a karaj, a tarja, valamint a comb, ezeket keresik leginkább. Csontosan vágjuk és például a tarját együtt a lapockával. A másfél kilós, bőrös darabokat egyben sütik az emberek. A süldő malac húsát párolni is lehet, de általában bőröstől szokták megsütni. A sütés előtti fűszerezésnél ügyeljünk arra, hogy a bőrt ne sózzuk meg. Én egyébként csak be szoktam kenni zsírral, mert a sózott bőr könnyebben elreped. Sütés során locsoljuk rendszeresen, így válik igazán ropogóssá a bőre. A nagyipar csak forrázza a sertéseket, és abból nagyon nehéz igazán ropogósat varázsolni. Mi abban vagyunk nagyon jók, hogy gyönyörűen perzselt malacokat, illetve süldőket árulunk, ami ízben is sokkal jobb – árulta el Széles Zoltán a finom étel titkát.

Bőséges kínálat – Örök sláger a virsli, Miksi Anett kezében néhány pár juhbeles finomság.

Fotós: Csapó Balázs

Malachús tavalyelőtti áron

S hogy mennyiért lehet pörzsölt malacot kapni? Az egész malac kilója közel négyezer, a comb és a karaj ötezer, a többi pedig szintén négyezer forint. A süldő egy kicsit kevesebbe kerül. Egy fél süldő ára 3 ezer forint kilónként, de ennyi az eleje is darabolva, a karaj és a comb 3500 forint. Bizonyára meglepő, de a malac ára tavaly óta nem sokat változott, tavaly- előtt pedig ugyanennyiért adták, mint az idei évben. A húskészítmények ára azonban nagyon felment tavaly óta.

Mint az üzlettulajdonos elmondta, a legolcsóbb virslijük egy emészthető beles, az ára csaknem 2980 forint, miközben tavaly ilyenkor 1690 forintba került. Egy magasabb kategóriájú virsli 4480 forint, míg előző évben 3500 forint volt. Ilyenkor több száz kilogramm virsli fogy az üzleteikben pár nap alatt.

Virsliteszt

A „Maradok a pénzemnél” nevű tesztoldal december közepén tesztelt előre csomagolt frankfurti virsliket illat, állag, íz alapján, de a kilogramm- árakat is feltüntették. Az első helyre a Penny Karát frankfurti virslije került, amelynek 84 százalékban marha- és sertéshús az összetevője. A kilónként 3330 forintba kerülő termék kellemesen fűszerpaprikás illatúnak, enyhén füstösnek, harmonikus sózásúnak találtatott.

A második helyet a Gierlinger, a harmadik helyet pedig megosztva a Spar hámozott és a Wiesbauer frankfurti virslije szerezte meg. A termékek kilónkénti ára pedig 2198 és 4873 forint között mozgott. Természetesen nagyon sokféle csomagolású, összetételű készítmény van, így az áruk is hatalmas szórást mutat. A szilveszteri bevásárlás előtt pedig további akciós árakkal vonzzák a vevőket az áruházak, így találkoztunk 1199 forintos műbeles virslivel, de a juhbelesek akciós ára többnyire 2600–2700 forint körül mozog. Egy a lényeg: hozzon szerencsét mindenkinek az új évre!