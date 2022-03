2 millió felett a gyep és a szántó hektárja, 1,3 millió forint az erdőé 28 perce

Megállíthatatlan a földáremelkedés Győr-Moson-Sopron megyében

A szántó és a gyep átlagára kétmillió forint felett van már a régióban, az erdőé is átlépte az egymilliót. A statisztikák szerint tavaly is folytatódott a drasztikus drágulás. Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár körül a tranzakciók száma is az országos átlag feletti.

Évről évre emelkedik a termőföld ára. A Gráf család Győr környékén, például Kismegyeren birtokol szántókat. Felvételünkön Gráf Miklós gazdálkodó. Forrás: Nagy Gábor / Kisalföld

– Kónyban vettünk szántót tavaly, egy normál minőségű területért arrafelé kétmillió forintot kell fizetni, a kevésbé jók kaphatók 1,6–1,7 millióért. Egy ismerősünk vett bodzást, a környékbeli gyümölcsösöket két és fél milliótól hárommillióig kínálják, és ennyiért el is viszik őket – nyilatkozta Szalánczy Zsolt, akinek Écsen és Pannonhalmán fekszik a negyvenhektáros gyümölcsöse, főleg ipari meggyet, kajszit és birsalmát termeszt. Gráf Győző és családja Győr környékén, például Kismegyeren birtokol szántókat. Mint megtudtuk tőle, a nagyváros mellett egy szántóért minimum 2,5 milliót kell fizetni, de a legnépszerűbb részeken, Győrszentivánnál simán elkérnek négymillió forintot egy hektárért. Bizony, dinamikusan nőnek az árak. Tavaly a termőföldek hektáronkénti piaci átlagára országosan 1,969 millió forint volt.A termőföld-értékelés online programjának hazai kifejlesztője és alkalmazója, az Agrotax Kft. 2015 óta a kifüggesztett hirdetmények adatbázisa alapján elkészíti az éves országos termőföldpiaci körképet. A lapunknak elküldött adatokból mazsoláztunk. Tavaly a termőföldek hektáronkénti piaci átlagára országosan 1,969 millió forint volt, ami 14 százalékos drágulás az előző évhez képest (1,727 millió forint hektáronként). A legmagasabb átlagárat Közép-Magyarországon és az Alföld déli csücskében kérték érte, de kétmillió forint felett volt Győr-Moson-Sopronban is.

Közép-Magyarország a legdrágább.

Az átlagárak a Nyugat-Dunántúlon tíz százalékot meghaladóan nőttek, míg Komárom-Esztergom az egyetlen megye volt, ahol enyhe, 0,48 százalékos csökkentést mértek. Győr-Moson- Sopronban 5,36 százalékkal nőttek az árak. A szántóföldek éves hektáronkénti haszonbérleti díja 2021-ben átlagosan 81.957 forint volt, ami 9,2 százalékos emelkedés az előző évihez képest. Régiónk két megyéje az átlag közelében teljesített. Figyelemre méltó, hogy egy év alatt sokat emelkedtek felénk a bérleti árak, 19 ezer, illetve 16 ezer forinttal hektáronként.

– Az országban többek között a következő járásokban látunk magasabb átlagos árakat: Budapest körül, a Balatontól Bajáig tartó részen, a Nyírség és Dél-Békés mellett a Győri-medence kistájaitól az Alpokaljáig. Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár körül a tranzakciók száma is az országos átlag feletti – egészítette ki az adatokat Sáhó Ákos, az Agrotax Kft. ügyvezetője.

A gyep olyan hasznosítatlan vagy mezőgazdasági terület, mely természetes folyamatok által vagy mesterséges telepítés útján gyepalkotó növényfajokkal borított. A gyepterületek 1,699 millió forint hektáronkénti átlagáron keltek el az országban, ami 18,3 százalékos emelkedés egy év alatt. Az erdők országos, hektáronkénti átlagára meghaladta az 1 millió forintot (14 százalékos drágulás egy év alatt), míg a régiós árak az átlag felett alakultak. Az értékesített erdőterületek átlagos mérete két hektár volt, a korábbi évekhez hasonlóan a legnagyobb átlagos méretű művelési ágat adva.

Gyümölcsösért hazánkban hektáronként átlagosan 2,590 millió forintot kellett fizetni, ami 8,5 százalékos drágulás egy év alatt.

A kevés tranzakció miatt regionális adataink vannak: a Nyugat-Dunántúlon 2 millió 317 ezer forintért, a komáromi részen 2 millió 162 ezer forintért keltek el átlagosan a gyümölcsösök. Tavaly a szőlők országos hektáronkénti átlagára közel két és fél millió forint volt, régiónkban viszont hárommillió.



