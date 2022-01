A pénzügyi világban is megjelentek a zöld termékek. Nemcsak a befektetések területén (ESG), hanem a zöld hiteleknek köszönhetően az új, korszerű, energiatakaros épületek létrehozásának elősegítésére is.

Hazánkban különösen nagy „hagyománya” van a lakástámogatási megoldásoknak. Ezek elsősorban a gyermekvállalás ösztönzésével kötötték össze a lakáshoz jutás segítését. Azonban az MNB Zöld Otthon Programjával valami új kezdődött. Akár egyedülállók, gyermektelenek számára is felvehető hitellel bővült az új lakások vásárlásához igénybe vehető támogatások köre: megjelent az energiahatékony, új, korszerű lakások építését, vásárlását elősegítő, a piaci hiteleknél jóval alacsonyabb kamatozású Zöld Otthon Lakáshitel.

Kiket szólít meg a zöld hitel?

A Zöld Otthon Lakáshitelt olyan új lakóingatlan építéséhez, vásárlásához lehet igénybe venni, amely magas energiahatékonyságú (legalább BB vagy annál jobb energetikai besorolású) és primer energiaigénye nem haladja meg az évi 90 kWh/m2-t. Az ilyen korszerű lakások vásárlói kedvező, a futamidő végéig fix 2,5% kamatozású hitelt kaphatnak, amely a kamattámogatásra való jogosultság esetén maximum 15 millió forint hitelösszegig fix 0% kamatozású hitel is lehet!

Tehát a zöld hitel egy lakáshitel, vagyis kizárólag lakhatási célból vásárolt ingatlan esetén vehető igénybe, más hasznosítású ingatlanokra és a befektetési céllal vásárolt lakásokra nem vehető fel (az új otthonban kell lakniuk a hitelfelvevőknek).

Ezek olyan kedvező feltételek, hogy mindenki, aki új lakás vásárlásában gondolkozik, érdemes utána járnia a részleteknek. Sőt, az egész építőipari kivitelezés megváltozik, hiszen az építtetőknek is érdeke ilyen feltételeknek megfelelő lakások felépítése.

Zöld hitel: verseny a bankok és építtetők között

Már a program indulásakor is hatalmas volt az érdeklődés és a valós igény ezek a korszerű lakások és a hozzájuk kapcsolódó nagyon kedvező hitelek iránt. Szakértői becslések már rövid időn belül is azzal számolnak, hogy az újonnan folyósított lakáshitelek 20-30 százaléka lesz zöld hitel, és a legnagyobb korlátot nem az MNB e célra biztosított 200 milliárdos kerete, hanem az építőipar kapacitása, a lakásépítéshez szükséges idő hossza (tervezés, engedélyek, építés) fogja meghatározni.

Tehát komoly versenyre lehet számítani, amit már az is jelez, hogy a bankok között beindult a verseny: megjelentek az MNB által engedélyezett maximum 2,5%-os kamatnál alacsonyabb banki hitel ajánlatok! Már mind a három hazai jelzálogbank bocsátott ki zöld jelzálogkötvényt, amelyet az érdeklődők túl is jegyeztek, így aztán a zöld lakáshitelek forrásának biztosítása az MNB kereten felül is biztosított.

Sőt a lakások építésénél is egyre több a konstrukciónak megfelelő ajánlat. A folyamatot nemcsak a kedvező hitel lehetőségek, hanem az építési szabályok szigorítása is támogatja, hiszen 2022 közepétől már csak a legalább BB besorolású lakásokra lesz kiadható használatbavételi engedély. A zöld hitel feltételek ennél is szigorúbbak, (90 kWh/m²/év primer energiaigény), de a lakások többségénél ez nem fog teljesíthetetlen akadályt jelenteni, hiszen a kivitelezők már felkészülnek ezekre a változásokra – bár ennek kétségtelenül van némi időigénye.

Melyek a zöld hitel feltételei?

Egy mondatban a lényeg: legfeljebb 70 millió forint hitelösszegig, maximum 25 évre, fix 2,5%-os kamattal vehető igénybe a zöld hitel, de csak egy alkalommal és legalább BB energiahatékonysági besorolású, legfeljebb 90 kWh/m2 éves primer energiaigényű, újépítésű lakóingatlan megvásárlására vagy építésére.

Az igénylésnek ezen kívül nincsenek rendkívüli feltételei. Bárki kérheti, aki rendelkezik magyarországi lakcímmel és a vásárlással, építéssel a lakás első tulajdonosává válik. Vállalnia kell továbbá, hogy legalább 10 évig az ingatlanban él, azt bérbe sem adja.

Ami nagy előnye és újdonsága a programnak, az az, hogy nem szükséges gyermekkel rendelkezni vagy gyermeket vállalni a hitel igényléséhez, de a CSOK-ot igénybe vevők számára kamattámogatás jár: két gyermeknél 10 millió forintig, három gyermeknél 15 millió forintig kamatmentes a hitel ("zöld CSOK-hitel").

A program 2021. október 4-ével, 200 milliárd forintos hitelkerettel indult el, amit az MNB adott esetben tovább bővíthet.

Mit tud a zöld CSOK-hitel?

A zöld csok-hitel a maga 0%-os kamatával verhetetlen. Ki tud annál is kedvezőbb lehetőséget kitalálni, mint hogy egy hitelnél – a költségeket nem számítva - ugyanakkora összeget kell visszafizetnie az adósnak, mint amennyit hitelként felvett?

A zöld hitel és zöld csok-hitel két különálló konstrukció. Láttuk, hogy a zöld hitelnek nincsenek extra személyi feltételei, vagyis a „normál” hitelfeltételekkel igényelhető (nettó jövedelem, munkaviszony, köztartozás mentesség, stb.)

Az akár 15 millió forintos zöld csok-hitel esetében már más a helyzet. Bár a hitelképességi, energetikai feltételek itt is elvártak, de ezeken felül meg kell felelni a csok és a csok-hitel feltételeinek is. Viszont így a hitel mellett a vissza nem térítendő csok támogatást is megkaphatják, ami gyermekszámtól függően 600 ezer és 10 millió forint között lehet.

A feltételek tehát rendkívül kedvezőek, aki új lakás vásárlásában gondolkozik, annak nem szabad sokat hezitálnia, ennél jobb megoldást nem talál. Már csak az a kérdés, hogy a zöld hitel feltételeit ki fogják-e terjeszteni a használt lakások vásárlására, esetleg otthonfelújítási támogatott hitel formában is megjelenhet?