Szerencsére a szakemberek által kialakított vízpótló rendszerek eredményeként Szigetközbe visszatért az élet, és ma már a Győr Moson-Sopron vármegyei értéktárba szerepel a Szigetközi Hullámtéri és a Mentett oldali vízpótló-rendszer

A vízpótló rendszernek köszönhető, hogy Szigetközbe visszatért az élet.

– Hazánk területének negyedén a vízpótlás és a vízátvezetés teremti meg az emberi területhasználat és a természeti értékek megőrzéséhez szükséges feltételeket – tudjuk meg Kertész Józseftől az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakértőjétől. – A szlovák fél által 1992-ben végrehajtott egyoldalú mederelterelés Szigetközben rendkívül kedvezőtlen állapotokat teremtett.

Az azóta eltelt három évtizedben végrehajtott beavatkozások során jött létre a mai, komplex Szigetközi Vízpótló Rendszer. Ennek köszönhető, hogy Szigetközbe visszatért az élet, és a terület nagy részén újra az 1950-es évekre jellemző vízi állapotokkal találkozhatunk.

– A vízpótló-rendszer kialakítása során arra törekedtünk, hogy a lehető legkisebb beavatkozásokkal a legnagyobb mértékben megmaradjanak a térség igazi szépségét adó mellékágrendszerek, holtágak és csatornák.

Kertész József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakértője.

- Az elmúlt években, hazánkban többször volt tartósan aszályos időszak. Ez az ország jelentős részén sajnos óriási károkat okozott. A Szigetközben viszont, annak ellenére, hogy az időjárás itt is kedvezőtlenül alakult, a már üzemelő vízpótló-rendszer fenntartotta a kedvező vízi állapotokat. Ez mezőgazdasági, erdészeti és természetvédelmi szempontból is hatékonynak bizonyult – hangsúlyozta Kertész József.

A rendszer sikeres működése ellenére maradtak még megoldásra váró feladatok a Szigetközben.

Ezek közül a legfontosabb a főmeder revitalizációja. Itt a Dunakiliti fenékküszöb alatti szakaszon továbbra is az elterelés után kialakult nagyon alacsony vízállások a jellemzőek. Ez az alábbi problémákat eredményezte:

A főmeder szárazra került zátonyai mára beerdősültek, rontva az árvízlevezető képessége.

Nincs megfelelő élő kapcsolat a főmeder és a hullámtéri mellékágak között. Ilyen körülmények között korlátozott a vízi élőlények vándorlási lehetősége a főmeder és a hullámtéri ívó- és táplálkozó- helyek között, pedig valaha a Szigetköz az egész Duna egyik „halbölcsője” volt.

A problémák megoldására az Insula Magna projekt állt elő egy jó javaslattal, amelynek lényege az, hogy az Öreg-Duna főmedrében is meg kell emelni a vízszinteket és biztosítani kell főmeder és a szigetközi, valamint a csallóköz közötti a keresztirányú áramlásokat. Ezzel a megoldással a főmeder vízviszonyai is, és a Dunakiliti-Szap közötti Duna szakasz is, 50-es évekre jellemző állapotba kerülhetne.