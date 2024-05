Ottjártunkkor mosolygó családok járták végig a rendezvény helyszínének különböző pontjait. Azok jelentkezhettek, ahol legalább az egyik szülőnek van B kategóriás jogosítványa, és a gyerekek még nem töltötték be a 18. életévüket. Közlekedik a család – izgalmas vetélkedő várta a családokat.

Közlekedik a család – a külső helyszínen autós, és kerékpáros ügyességi verseny is várta a családokat, ahol a feladatokat időre, és hibapontra kellett teljesíteniük a versenyzőknek.

Fotó: Csapó Balázs

A Balesetmegelőzési Bizottság tagja, Litomiczky Károly állított össze nehéz tesztlapot a versenyzőknek, amelyen a KRESZ tudásukra voltak kíváncsiak. Idén KRESZ-kereket is megpörgethettek az indulók, ahol helyes válaszokat kellett adni a kérdésekre. Mellette közlekedési szituációt is ki kellett rakniuk puzzle-ból a résztvevőknek. A külső helyszínen autós, és kerékpáros ügyességi verseny is várta a családokat, ahol a feladatokat időre kellett teljesíteniük a versenyzőknek. A szülők tehettek egy próbát az országos verseny fődíjával, ugyanis ezzel a vadonatúj személygépkocsival járhatták végig az akadálypályát, míg a kerékpáros feladatban egy szülőnek és egy gyermeknek is részt kellett vennie.

Közlekedik a család – a vetélkedő izgalmas képriportja: