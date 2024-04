A Soproni Vasútbarátok és Vasútmodellezők Egyesületének ezúttal a debreceni és tatabányai vendégeik is lesznek. A tatabányai Gerecse Vasútmodellező Egyesület önállóan, a debreceni és soproni csapatok pedig összeépülve mutatkoznak be. Lesz Lego kockákból épült vasútvilág, játszósarok, Viessmann bütykölde és vasútmodell vásár is.

Szombaton délelőtt előadásokat hallgathatnak az érdeklődők, a klubok bemutatkozása után pedig T. Hámori Ferenc az Indóház magazin főszerkesztője és Tolnai Gábor youtuber beszélget kötetlenül, amibe a közönség is bátran belekérdezhet.

A belépés 6 éves kor alatt ingyenes.