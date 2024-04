Fantasztikus, hogy mekkora népszerűségnek örvendenek a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön által szervezett nyílt napok, amelyeket rendszeresen megrendeznek. A népszerűséget mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a vezetett látogatásokra a regisztrációk órákon belül megtelnek, de még az is gyakori, hogy az érdeklődők többször visszatérnek a börtöntúrákra.

Elgondolkodtató, hogy miért vonzó egy olyan zárt világ, ahol bűnözők töltik a büntetésüket. Szerintem a népszerűség hátterében több ok is állhat. Egyrészt az emberi kíváncsiság vezérli a látogatókat a fegyházba, másrészt közrejátszik a mozifilmekben mutatott izgalmas világ is. A fegyház vezetőségének pedig nem titkolt célja, hogy ezekkel a nyílt napokkal eloszlassa az emberekben élő negatív sztereotípiákat, amik azt intézményről és a börtönviselt emberekről élnek a köztudatban.

Azokon a napokon, amikor a fegyház kitárja a kapuit, a vendégek az intézmény történetéről és jelenlegi működéséről kapnak tájékoztatást, ami után felfedezhetik a rácsok mögött megbújó világot.

A fegyház a falakon belül olyan, mint egy miniváros, hiszen vannak körletépületek sportpályával, vallásgyakorlást szolgáló intézeti kápolna, könyvtár és tantermek is. Mindezek mellett a látogatók összehasonlíthatják a fogvatartottak korábbi és jelenlegi elhelyezését, képet kapnak az intézményben használt modern eszközök működéséről és az udvaron beszállhatnak a rabszállító gépkocsikba is. Ráadásul ahhoz, hogy valaki bekerüljön az effajta zárt világba, még bűncselekményt sem kell elkövetnie, hiszen munkatársként lehetőséget biztosítanak a büntetés-végrehajtási szervezethez történő csatlakozásra.