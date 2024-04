A pedagógiai projektverseny célja lehetőséget nyújtani az egyházi fenntartású középfokú köznevelési intézmények tanulói jogviszonnyal rendelkező, 10–12. évfolyamos diákjai számára pedagógiai készségeik, kreativitásuk kibontakoztatására, ismereteik gyarapítására pedagógiai érdeklődésükhöz kapcsolódóan. Az országos megmérettetésen első helyen végzett a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium tizedikese, Angyal Tamás, akinek három fordulón keresztül kellett tudását bizonyítania.

A szóbeli döntőn Tamás alapos felkészültségével, elbűvölő kreativitásával, lehengerlő előadásmódjával lenyűgözte a zsűri tagjait, érdemeit pedig fokozza az, hogy pedagógiai középiskolák versenyzőit szorította maga mögé. Elmondása szerint nagyon jól érezte magát ebben a megmérettetésben, a felkészülés közben ő maga is sokat gazdagodott, és jólesett kipróbálnia magát a pedagógusi szerepkörben, amelyre ő maga is készül.

– A pedagógiai pálya áll hozzám a legközelebb, szeretek emberekkel foglalkozni. Édesanyám is tanít Győrben. Lehetőségem nyílt ötödikeseket mentorálni, ez győzött meg engem, hogy ezen az úton induljak el magam is. Történelem–magyar szakos tanárként képzelem el a jövőmet – avatott be Tamás, akit ez az előkelő országos eredmény 100 pluszponttal segíti az egyetemi felvételik idején! Tamást Mészáros Gabriella tanárnő készítette fel.