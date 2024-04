– Kirándulásoknál nagyon fontos, hogy szoros ruházatot viseljünk, amely lehetőleg az egész testet fedi. A túrázáshoz zárt cipőt vegyünk és a nadrágot is tűrjük be. A kullancsok bokrokon, fákon és a fűben egyaránt megtalálhatóak, így bármely testrészünkön lehetnek. Dr. Schmidt Péter elmondta: a rendelőben minden hónapban van egy-két eset, amely kullancsfertőzésre utal. – A kullancsok a bőrön keresztül fertőznek. Eltávolításukra vannak kifejezetten erre a célra készített csipeszek.

– Sokan megijednek, ha a kullancs feje a művelet közben letörik és a bőrben marad. Ilyenkor nem kell megrémülni, a szervezet rövid időn belül kilöki magából – mondta dr. Schmidt Péter.

Sokan kérik az oltást

– A fertőzés a csípést követő 7–14. napban jelentkezik, bőrpírt, fejfájást, hányást okozhat. Nagyon ritkán agyhártyagyulladás is előfordulhat gyermekeknél, de a saját praxisomban még nem találkoztam ilyen esettel. A kullancs elleni védőoltás Magyarországon is elérhető. Nagy örömünkre egyre több szülő, köztük korábban oltásellenesek is, a beadás mellett döntenek.

Nem kell megijedni, ha a kullancs feje kiszedéskor letörik, de van, amikor érdemes orvoshoz fordulni – mondta dr. Schmidt Péter. Fotó: Csapó Balázs

Nyugaton több

A doktor kiemelte: országon belül is nagyok az eltérések, Nyugat-Magyarországon, így vármegyénkben is nagy számban fordulnak elő a vérszívók.

– Ausztriában az állam is támogatja az oltás megvásárlását, de itthon is sokan keresik. Kisgyerekeknek már 15–18 hónapos kortól beadható. Három oltást kap az illető, az első után 6 héttel a másodikat, majd kilenc hónapra rá a harmadikat, ami 3 évig ad védettséget. Azonban az oltás nem véd a Lyme-kórral szemben. Ez a csípés helyénél kiemelkedő, kör alakú vagy kokárdaszerű bőrpírt és nyirokcsomó-gyulladást okoz. Ilyenkor mindenképp gyermekorvoshoz kell fordulni.

Riasztó hajgumi, matrica

– Többféle természetes hatóanyagú spray, kenőcs közül lehet választani, de vannak újabb termékeink is, mint a gyerekeknek vásárolható kullancsriasztós karkötő és hajgumi, vagy a babakocsira ragasztható matricák, illóolajjal átitatva – sorolta a lehetőségeket dr. Bolyky Izabella, a soproni Ikvahíd Gyógyszertár gyógyszerésze. – Vannak persze olyan készítményeink is, amelyek kemikáliát tartalmaznak, ezek ugyanúgy riasztóspray-k, -rollok – tette hozzá. – Mindenképpen érdemes olyan terméket választani, amely 6–8 órán át hat. A kemikáliáknál azért célszerű figyelni arra, hogy nagyon vastagon ne kenjék fel, mert esetleg fejfájást vagy allergiás reakciót okozhat. Mindegyik termék megfelelő védettséget ad, leginkább a hatóidejükben lehet eltérés. Amikor már megcsípett valakit a kullancs, akkor lehetőség szerint kullancskiszedő kanalat vagy csipeszt használjanak, és mindenképpen ügyeljenek arra, hogy a potrohát ne nyomják össze az állatnak, s mielőtt kihúzzák, ne kenjék be semmivel – tanácsolta a szakember.