Már a nyakunkon a táborozási szezon Győr-Moson-Sopronban is

A szabadságokkal, nagyszülőkkel nehéz nyáron három hónapot kihúzni a becsengetésig. Emellett a legjobb élmények és vakációs történetek a táborokban születnek. Már most rohamosan telnek be a férőhelyek Győr-Moson-Sopronban is.

Tanulás és jókedv a Zootáborban. Idén akár ezer gyermek vakációzhat a győri Xantus János Állatkertben. Fotó: Csapó Balázs

A Xantus János Állatkert Zootábora idén a nyári szünet mind a tíz hetében várja majd a fiatalokat. Wenczel Flóra táborvezető elmondta: a tervezésnél figyeltek arra, hogy a gyerekek kedvenc programjai megmaradjanak, ugyanakkor a visszatérők is új élményekkel, tudással gazdagodjanak. – Hetente 90–100 gyermek tud részt venni a táborban. A kedvenc a kifutó takarítása, mert ilyenkor olyan helyre is bemehetnek, ahova máskor nem. A szülők nagyra értékelik, hogy a környezeti nevelés során a fiatalok észrevétlenül tanulnak. Sok visszatérő zootáborozónk van. Tekintettel a visszatérő táborozókra, a programokat mindig új tematikák mentén szervezik, valamint a szabadidős foglalkozásokat is különböző játékokkal színesítik. Az étkezés és a külső programok drágulása miatt az állatkert sem tudja elkerülni az áremelést, a tavalyi létszámbővítésnek köszöntően azonban remélik, hogy minden jelentkezőnek tudnak helyet biztosítani. – Tavaly 60-ról 100-ra emeltük a férőhelyek számát. Így a jelentkezők több mint 70 százaléka azon a héten jöhetett, amelyiken szeretett volna. Érdemes a jelentkezés megnyitásakor regisztrálni, mert gyorsan fogynak a helyek – tette hozzá Wenczel Flóra. Tábor a kis katonáknak A honvédség nyári táborait is rengeteg fiatal kedveli. Idén 25 tematika között lehet válogatni. Újdonság a drónpilóta-, a vegyvédelmi, az életmódváltó, a kibervédelmi, a Ludovika pályaorientációs és ejtőernyőstábor. A szervezők elmondták: igyekezték bővíteni a lehetőségeket, és olyan helyszíneken megrendezni a programokat, ahol a tavalyi 30 fő helyett 40 fiatalt tudnak fogadni. Összesen 4500 szabad férőhellyel vágnak neki a nyári szünidőnek. Idén egy fiatal csak egy honvédelmi táborba jelentkezhet, ezzel is megadva a lehetőséget mindenkinek. Tavalyhoz képest ezer forinttal emelték a napi költséget, így az ötnapos tábor idén 22.500 forintba kerül. Számos katonai intézmény mellett – a korábbi évekhez hasonlóan – Győrben az MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezrednél várják a tanulókat. Természetlesen A Szigetközben is számos napközis és bentlakásos nyári tábort szerveznek. Az egyik közkedvelt ötnapos a „Természetlesen” Lipót-Gombócoson, amit a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának Dunamenti Tájegysége szervez a Szigetközi Tájvédelmi Körzetben. – Júniustól augusztusig négy hetet – ebből kettő napközis és kettő ott­alvós – tölthetnek el a csodálatos környezetben a 7 és 10, valamint a 11 és 16 éves kor közötti diákok. Idén is lesz nappali és éjszakai kalandtúra a természetben. Barkácsolunk, elmerülünk a Szigetközhöz kötődő mesterségekben, kenuzunk a vadregényes ágrendszerben, de lesznek vetélkedők, madarászás a Morotva-tónál, illetve jelmezes színházi előadással zárjuk a bentlakásos heteket – tudtuk meg Kiss Zsuzsa táborvezetőtől. Az üvegestáborban az olvasztást, festést is megismerték a gyerekek. Fotó: Régi Iskola Művészeti Egyesület Kézműves-üvegezés Kilencedik éve szervez nyári táborokat Balogh Eszter soproni üvegműves, vagy ahogyan sokan ismerik, „Üvegeseszter”. Azt mondja, olyan nagyon nem is kell szerveznie, mert sok a visszajáró gyermek, gyorsan betelnek a meghirdetett helyek. A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Műhelye és az iváni Régi Iskola Művészeti Egyesület keretein belül zajlanak az egyhetes táborok, ahol üvegolvasztással és -festéssel, falfestéssel és mozaiktechnikával ismerkedhetnek az általános iskolás gyerekek. – Tavaly öt turnust indítottunk, idén hasonlóan tervezünk. Háromnál már most betelt a létszám, pedig általában pünkösd után indul be a táborkeresés. A táborozók mindennap hazaviszik, amit készítettek. Ez motivációt és sikerélményt ad szülő- nek és gyermeknek egy­aránt – sorolta az érdekességeket Eszter. A magas anyagköltség miatt az árak némileg emelkedtek, 40 helyett 46 ezer forintba kerül az egyhetes kreatív tábor. Ezért az összegért ebédet, uzsonnát és fagyit is kapnak a kis művészpalánták.

