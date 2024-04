A Friends Big Band vezetője, Csorba János annak idején a veszprémi Légierő Zenekar big band előadását hallotta, ennek hatására döntött sok évvel később úgy, hogy Győrben is megpróbál létrehozni egy zenekart, ezért elkezdte toborozni a tagokat a zenekarba. A Friends Big Band idén jubileumot ünnepel.

Friends Big Band – a zenekar nemrég telt házas koncertet adott a közönségnek a győri Richter Teremben.

Fotó: Rákóczy Ádám

– A big band formációban öt szaxofonos, négy harsonás, négy trombitás van. Mellette pedig a ritmusszekció, amiben egy-egy ütős, basszusgitáros, gitáros és zongorista foglal helyet. A zenészek általában ismerik egymást a városban. Ez így volt már annak idején is, szóltunk egymásnak, hogy van-e zenésztársainknak kedve egy ilyen zenekarban muzsikálni, és összeállt a csapat. Kezdetben nem csak győriek voltak benne, ma már csak egy utazónk van. Nem mindenki zenész, van aki csak hobbiból játszik, de örömmel csatlakozott hozzánk –fogalmazott lapunknak Csorba János a Friends Big Band vezetője.

Az együttes korosztálya változó, fiatalabbak, idősebbek is érkeznek. A megyeszékhelyről és vonzáskörzetéből mintegy ötvenen zenéltek már ebben a formációban. Volt olyan évük, amikor tucatnyi koncertet adtak, tavaly hét fellépésük volt. A zenekarnak közösségformáló ereje is van, a zenebarátok közös együttese ez, akik nem csak a próbákra járnak össze. A művészet, és a muzsika szeretete köti össze őket.

Friends Big Band –Teltházas koncert a Richter Teremben

– A jazz és a könnyűzene más mint a klasszikus zene. Más technika kell a hangszeres játékhoz a fúvóskartól, amit mi is a mai napig tanulunk. Jönnek hozzánk jazz zenészek szakmai előadásokat tartani, sok segítséget kapunk a Budapest Jazz Orchestra tagjaitól is. Iskolaszinten szerencsére egyre több helyen tanítják már. A közönség is formálódik. Azt vettük észre, nagyobb az igény erre a zenére. Nemrég telt házas koncertünk volt a Richter Teremben, ahol Malek Andrea, Mihályi Réka, Gájer Bálint voltak a meghívott vendégeink, Balogh Judit mellett, aki már 17 éve énekel velünk. Az ő elismerésük, és vendégségük sokat számít nekünk – tette hozzá.