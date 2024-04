Újabb túrán, újabb európai csúcs legyőzésén van túl a Rábaközi Hiking Team. A cseh Snežka tetejére értek fel az elmúlt napokban. A rábaközi fiatalokból álló csapat célja az európai országok legmagasabb hegyeinek elérése és meghódítása. A társaság létszáma egyre bővül, nem hiába népszerűsítik tehát kedvenc sportjukat, a hegymászást. A közeljövő tervei között szerb és bolgár hegyek szerepelnek. Időközben egyesületet is alapítottak Rábaközi Hegymászó Egyesület elnevezéssel.

A Rábaközi Hiking Team közösségi oldalán közzétett fotókon látszik, hogy nemcsak az „alapcsapat” mászott Csehországban, hanem tizenegyen vettek részt az expedícióban. – Hegyről hegyre bővül a csapat – jegyezte meg az észrevételre Szabó János, a team egyik tagja.

– Valóban ez volt az eddigi legnagyobb létszámú országcsúcshódításunk. Egyre többen leszünk, és a régi túratársak mellett olyanok is csatlakoznak hozzánk, akik beszámolóink, a rólunk szóló újságcikkek vagy éppen közösségi oldalunk alapján kapnak kedvet a hegymászáshoz. Nyáron szerveztünk egy könnyebb, kedvenc sportunkat bemutató mászást, és többen voltak, akiket ezen a nyílt túránkon ragadott magával a hangulat – fogalmazott Szabó János. A Kisalföld kérdésére kifejtette: a Snežka 1603 méteres magassága ellenére az eddigi csúcsok közül a könnyű kategóriába sorolható. Bár 900 méternyi szintkülönbséget le kellett győzniük, mire felértek, de a jól kiépített turistautak kellemes körülményeket biztosítottak.

A tavaly év végén megalakított egyesületnek az európai csúcsok meghódításán túl az is célja, hogy a sportos életmódot népszerűsítse. E célt szolgálják a tagok által tartott élménybeszámolók, ismeretterjesztők. Rendeztek már például vetített képes előadást a csornai Széchenyi-iskolában is, ahol a gyerekek érdeklődve hallgatták az érdekes visszaemlékezést a túrákra. Emellett továbbra is számíthatnak az érdeklődők a nyitott túrákra, melyekhez bárki csatlakozhatnak, aki elég merésznek és erősnek érzi magát a mászáshoz. Szabó János hozzátette: folyamatban van egy kirándulás szervezése az osztrák Rax hegységbe. A következő komolyabb mászás pedig várhatóan Szerbiában vagy Bulgáriában lesz.