– A februári koncertünket betegség miatt most tudtuk megtartani. A mostani Big Band Show című műsorunkban hat-nyolc új számot is hallhatott a közönség, a hagyományos swing zene mellett világslágerek Big Band hangszerelései is megtalálhatók repertoárunkban – tudtuk meg Tóth Lászlótól, a zenekar tagjától.

Kiemelte még: ezúttal is a Flex-Art Dance táncosaival szerepeltek, nem először, hiszen már nyári koncerten is működtek együtt, illetve idén nyáron is lesz közös fellépésük. Velük együtt a húsz zenekari tag és öt énekes varázsolt kiváló hangulatot a Flesch Központ színpadára. Bicsek műsorvezetésével többet is megtudhattunk a zenekar tagjairól és az előadott számokról egyaránt.